Roggenstorf

Relativ ruhig geht es derzeit in der Gemeinde Roggenstorf zu, jedenfalls äußerlich, sagt Bürgermeister Ben Straathof. „Jeder lebt auf seinem Hof so vor sich hin in diesen Corona-Zeiten.“ Dennoch ist das Gemeinde-Schiff nicht führungslos, passiere natürlich etwas auf Gemeindevertreter-Ebene. Seit März tagen die Roggenstorfer Volksvertreter nun endlich auch im Video-Modus.

Noch fehle die Übung ein bisschen, sagt Straathof, gebe es auch ein paar technische Probleme, die mit der Übertragungsrate, den Servern und Verwaltungssystemen im Amt Grevesmühlen Land zusammenhingen, doch er sei zuversichtlich, dass die nächste Sitzung im April bereits mit wesentlich weniger Störungen abliefe. Telefonkonferenzen sind keine Option, weil Beschlüsse auf diese Weise nicht gefasst werden können. Die dürfen nur auf Präsenz-Sitzungen oder eben im Video-Zoom verabschiedet werden.

Fördergeld-Hin-und-Her

Zu den Kuriositäten, die diese in vielerlei wirre Zeit mit sich bringt, berichtet Straathof, zählt auch, dass er Anfang April die Information erhielt, dass die Gemeinde Fördergeld vom Land für den Ausbau der Lübecker Straße im Ortsteil Tramm erhalte, obwohl bezüglich dieses Bauvorhabens erst vor ungefähr anderthalb Monaten mitgeteilt worden war, dass dafür kein Fördergeld zur Verfügung stände.

„Nun also doch. Und statt von vorher 65 Prozent Fördergeldern erhalten wir nun sogar 75 Prozent.“ Das ist doch mal ein Schildbürgerstreich, den sich die Gemeinde Roggenstorf gern gefallen lässt. 700 000 Euro soll der Ausbau der Sandstraße, die bisher nur über eine Zufahrt über Privatgrundstücke zu erreichen ist, insgesamt kosten.

Noch ein paar Genehmigungen abwarten

Doch bevor es mit dem Straßenausbau losgehen kann, braucht es noch ein paar Genehmigungen, unter anderem die untere Naturschutzbehörde muss dem Vorhaben zustimmen. Denn die neue Straße führt, so Straathof, unter anderem an einem Teich vorbei, auch ein paar alte Weiden müssen weichen und Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Sind alle noch ausstehenden Genehmigungen eingeholt, wird der Auftrag von der Gemeinde ausgeschrieben.

