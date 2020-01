Grevesmühlen/Testorf-Steinfort

Die Gemeinde Testorf-Steinfort, die zum Amtsbereich Grevesmühlen Land gehört, ist mit einer Klage gegen die Fortsetzung der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Grevesmühlen vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Testorf Bürgermeister hatte sowohl die Genehmigung der Verwaltungsgemeinschaft durch den Landkreis als auch den Beschluss des Amtsausschusses angefochten. Begründung: Die Konstellation behindere die kommunale Selbstbestimmung.

Die Verwaltungsgemeinschaft ist kurz gefasst eine Kooperation zwischen den Amtsgemeinden und der Stadt Grevesmühlen, die die Amtsgeschäfte für die Dörfer übernimmt, die seit 2003 keine eigene Verwaltung mehr betreiben. Insofern sind knapp die Hälfte der Beschäftigten in der Stadtverwaltung von diesem Vertrag abhängig. In den Verhandlungen zum neuen Vertrag, die seit 2018 auch mit Beteiligung der Gemeinde Testorf-Steinfort liefen, wurde der Inhalt in Bezug auf die Bezahlung der Leistung vereinfacht und die Mitsprache neu geregelt.

Nun hat das Verwaltungsgericht Schwerin eine Entscheidung getroffen: „Der Antrag der Gemeinde Testorf-Steinfort wird hiernach im zugrunde liegenden Beschluss sowohl als unzulässig als auch unbegründet benannt und der Antrag damit abgewiesen.“ Der Vertrag ist damit zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Entschieden wurde über den Eilantrag der Gemeinde, das Inkrafttreten des Vertrags zum Jahreswechsel zu verhindern. Der Gemeinde bleibt offen, weiter in der Hauptsache zu streiten.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Gemeinde Testdorf-Steinfort. Dies aber nur bedingt, denn bei einem Kassenstand von Minus 650 000 Euro erfolgt die Bezahlung letztlich durch die weiteren Gemeinden des Amtes und durch die Stadt.

Der Amtsvorsteher Bernardus Straathof äußert sich wie folgt: „Ich hoffe, dass die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort die Negativ-Spirale, die zwischen Gemeinde einerseits und Amt anderseits über Jahre aufgebaut wurde, durchbrochen werden kann und auf weitere Verschwendung unserer Steuergelder verzichtet wird. Am 1. Januar ist t unser neuer Vertrag zwischen dem Amt und der Stadt Grevesmühlen in Kraft getreten. Lasst uns an einer Verbesserung der Zusammenarbeit und einer gemeinsamen erfolgreichen Zukunft bauen.“

