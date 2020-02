Gemeinden im Schönberger Land wollen Feuerwehrfahrzeuge zum Schnäppchenpreis

Schönberg

Vier Feuerwehren im Schönberger Land können hoffen, dass ihre veralteten Löschfahrzeuge in naher Zukunft durch neue ersetzt werden. Sowohl die Gemeindevertreter von Roduchelstorf als auch die von Siemz-Niendorf beschlossen in dieser Woche verbindliche Abnahmeerklärungen für ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwassertank (TSF-W) im Rahmen eines Sonderförderprogramms des Schweriner Innenministeriums mit dem Namen „Zukunftsfähige Feuerwehr“.

Die beiden Gemeindevertretungen sagten auch zu, für 2022 den nötigen Eigenanteil bereitzustellen. Er wird laut einer Schätzung der Amtsverwaltung Schönberger Land zwischen 12 000 und 18 000 Euro liegen. Ein neues TSF-W kostet derzeit rund 120 000 Euro. Eine Ursache für den relativ günstigen Preis: die zentrale Beschaffung zahlreicher Fahrzeuge des selben Typs durch das Land.

Abnahmeerklärung spätestens am 29. Februar

Der Hintergrund: Das Innenministerium stellt in den kommenden Jahren 50 Millionen Euro für den Kauf von Einsatzwagen bereit. Mit dem Geld unterstützt es unter anderem den Kauf von Tragkraftspritzenfahrzeugen mit einem Löschwassertank, der 1000 Liter fasst.

Gedacht ist das Förderprogramm vor allem für kleinere Wehren, die ältere Wagen ersetzen wollen. Interessierte Kommunen sollten spätestens am 29. Februar eine Abnahmeerklärung abgeben. Über eine Zusage entscheidet am Ende das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei und des Brand- und Katastrophenschutzes.

Lüdersdorf hat bereits bestellt

Die Lüdersdorfer Gemeindevertreter beschlossen bereits am 28. Januar auf Antrag der CDU-Fraktion eine verbindliche Abnahmeerklärung. Auch sagten sie zu, den nötigen Eigenanteil bereitzustellen. Angeschafft werden soll ein TSF-W für die Ortswehr Schattin – als Ersatz für ein 35 Jahre altes Fahrzeug.

Das Löschfahrzeug der Lockwischer Feuerwehr ist 30 Jahre alt. Quelle: Jürgen Lenz

Die Schönberger Stadtvertreter haben am Donnerstagabend entschieden. Zuvor meldete sich Gemeindewehrführer Jörn Stange in der Einwohnerfragestunde zu Wort. Er sagte, die Feuerwehr begrüße, dass das Thema auf der Tagesordnung steht. Ein neues TSF-W sei sinnvoll, „gerade für die Feuerwehr Lockwisch, die so ein Fahrzeug dringend braucht.“

Einsatzwagen in Lockwisch ist 30 Jahre alt

Bisher rückt sie mit einem 30 Jahre alten Löschfahrzeug aus. Jörn Stange erläuterte, die Brandschutzbedarfsplanung werde definitiv ergeben, dass ein TSF-W das Richtige für die Lockwischer Wehr ist. Für die Schönberger Wehr seien aufgrund der Förderbedingungen des Innenministeriums dagegen keine Zuschüsse zu erwarten.

Zwei Feuerwehren in einer Die Fusion von Schönberg und Lockwisch im vorigen Jahr hatte eine Folge für die Feuerwehren. Beide Wehren blieben erhalten, aber aus organisatorischen Gründen war eine Gemeindewehr zu bilden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Schönberg und Lockwisch wählten in einer gemeinsamen Versammlung den Schönberger Ortswehrführer Jörn Stange zum Gemeindewehrführer. Sein Stellvertreter ist Karsten Slotta, ebenfalls aus Schönberg, wo er stellvertretender Ortswehrführer ist. Dem Vorstand der Gemeindefeuerwehr gehören auch der Lockwischer Ortswehrführer Michael Vohs und sein Stellvertreter Bastian Voss an.

Eine Mehrheit der Stadtvertreter stimmte am Donnerstagabend einem Antrag der Kommunalen Wählergemeinschaft (KWG) zu: „Beschaffung eines TSF-W nach dem Konzept des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum Programm Zukunftsfähige Feuerwehren". Die in dem Programm genannten Voraussetzungen seien durch den Gemeindewehrführer und die Verwaltung sicherzustellen und Voraussetzung für eine verbindliche Bestellung der Stadt Schönberg, heißt es im beschlossenen Antrag der KWG.

Keine Mehrheit bekam ein Antrag der Verwaltung: „Die Stadtvertretung fasst den Beschluss zur verbindlichen Abnahme eines TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Lockwisch im Rahmen des Sonderförderprogramms Zukunftsfähige Feuerwehr für das Jahr 2022 und stellt die benötigten Haushaltsmittel für 2022 bereit.“

