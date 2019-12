Damshagen

In Rolofshagen gibt es wohl kaum einen Einwohner, der Bernd Anders (64) nicht kennt. Seit 1975 hat der gebürtige Sachse dort gelebt und war lange Vorsitzender des Dorfclubs, der Tanzabende oder Preisskat organisierte. Von 1990 bis 1992 war er Bürgermeister vom damals eigenständigen Parin. 2009 bis zur Kommunalwahl 2019 war er Gemeindevertreter in Damshagen und seit 2014 stellvertretender Bürgermeister. In den Jahren 1993 bis 2008 war Bernd Anders Leitender Verwaltungsbeamter im Amt Klützer Winkel.

Jetzt hat sich Bernd Anders von seiner letzten Arbeitsstelle beim Zweckverband EGO-MV, aus der Gemeinde Damshagen und auch von Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet. Er zieht zurück in die alte Heimat im Landkreis Meißen.

Er geht aber nicht, ohne ein kleines Geschenk in Form eines Schecks. Zu seiner Abschiedsfeier im Büro hatte er sich keine Geschenke sondern Geldspenden gewünscht. So konnte Bernd Anders jetzt 1180 Euro für die Jugend- und Seniorenarbeit in Damshagen überreichen.

„Ursprünglich war ich durch meine erste Frau in den Norden gekommen“, erinnert sich Bernd Anders, der damals als Agraringenieur in der LPG anfing und zum Bereichsleiter für Tierproduktion aufstieg.

In die Kommunalpolitik kam der 64-Jährige dann nach der Wende, als er 1990 zum Bürgermeister der damals eigenständigen Gemeinde Parin gewählt wurde. „Wir haben damals versucht ein bisschen was aufzubauen. es wurden erst einmal viele Abwasser- und Wasserleitungen verlegt“, erinnert er sich an erste Veränderungen.

15 Jahre beschäftigte er sich dann als Leitender Verwaltungsbeamter im Amt Klützer Winkel mit der Verwaltungsseite der Kommunalpolitik. 2008 wechselte Anders dann zum Zweckverband E-Government in Schwerin, wo er ab 2012 hauptamtlicher Verbandsvorsteher war. Dort wurde Anders schon in den am 31. Dezember beginnenden Ruhestand verabschiedet.

Er freut sich auf die nächsten Jahre in Sachsen. „Wir haben auch dort ein Haus mit Garten, ich kann mich mehr meinem Hobby – dem Angeln in Norwegen – widmen und ich werde wahrscheinlich auch wieder Parteipolitik in der CDU machen“, verrät Anders seine Pläne für den Ruhestand.

Von Malte Behnk