Boltenhagen

Das Schild am Ortseingang von Boltenhagen bleibt, wie es ist. Die Fraktionen von CDU, SPD und Linke hatten gefordert, dass ein Zusatzschild mit der Aufschrift „Staatlich anerkanntes Seeheilbad“ angebracht wird. Da aber alle vier Gemeindevertreter der CDU und die zwei Gemeindevertreter der SPD in der letzten Sitzung des Jahres nicht anwesend waren, wurde diese Forderung mit vier Gegenstimmen, zwei Enthaltungen und nur einer Ja-Stimme abgelehnt.

Vom Fischerdorf zum Seeheilbad

Das Ostseebad Boltenhagen hat sich vom früheren kleinen Fischerdorf zum beliebten Urlaubsort für Familien entwickelt. Seit dem 20. März 1998 trägt der Ort den Titel „Staatlich anerkanntes Seeheilbad“. Das sollte nun „unverzüglich“, wie es im Antrag heißt, deutlich auf den Schildern an den Ortseingängen sichtbar gemacht werden. Vereinzelt haben die sieben Seeheilbäder im Mecklenburg-Vorpommern so ein Zusatzschild, zum Beispiel Heiligendamm.

Titel als Qualitätsmerkmal

Der AFD-Gemeindevertreter Dietmar Lehmann gab zu bedenken: „Bislang haben wir argumentiert, dass eine Außenwerbung mit dem Titel Seeheilbad hauptsächlich alte Leute anspricht. Inzwischen sind wir aber selber nicht mehr so jung.“ Michael Steigmann ( Die Linke), der den Antrag in der Gemeindevertretung begründete, sagte: „Ich halte den Titel Seeheilbad für ein Qualitätsmerkmal.“ Kurdirektorin Claudia Hörl ergänzte, dass bereits auf dem Ortseingangsschild „Gemeinde Ostseebad Boltenhagen“ steht und die Bezeichnung Ostseebad bislang wichtig für das Marketing sei.

Voraussetzungen erhalten

Der Antrag beinhaltete aber noch einen weiteren Punkt, dem auch die Mehrheit der anwesenden Gemeindevertreter folgte. Mit nur einer Enthaltung beschlossen sie, dass Kurdirektorin und Gemeindevertretung sicherstellen sollen, dass die Kriterien als Seeheilbad jederzeit erfüllt werden. Sicherstellen könne sie alleine das nicht, hatte Claudia Hörl erklärt. „Wenn aber ein wichtiges Kriterium für den Titel wegfällt, muss man reagieren“, sagte sie. Es werden aber weiterhin Wannenbäder im Ostseewasser angeboten, es gibt Bade- oder Kurärzte und im Ort Möglichkeiten für weitere Thalasso-Anwendungen.

Debatte um Titel schon 2017

Eine Diskussion um den Titel Seeheilbad hatte es in Boltenhagen bereits 2017 gegeben, nachdem 2015 die Ostseetherme geschlossen wurde. „Der Status ist für Boltenhagen sicher“, hatte die damalige Geschäftsführerin des Bäderverbands MV, Marianne Düsterhöft, damals erklärt. „Voraussetzung ist, dass das ortsgebundene Heilmittel Seewasser weiterhin als Therapeutikum ganzjährig angeboten werden kann“, erklärte sie.

Luft weiter sauber halten

Auch in Boltenhagens Gemeindevertretung war bereits angesprochen worden, dass der Titel „Staatlich anerkanntes Seeheilbad“ für jeweils 30 Jahre verliehen werde. Man müsse sich also in absehbarer Zeit damit befassen, dass der Titel verlängert werde. „Nicht, dass wir aus allen Wolken fallen, wenn wir Informationen liefern müssen“, hatte Michael Steigmann jetzt gesagt.

Bau der Dünenpromenade hilft

Zuträglich sei der Bau der Dünenpromenade, auf der Spaziergänger die Seeluft genießen können. Sie wird bereits vorhandene Terrainkurwege ergänzen. Die Terrainkur ist eine Bewegungstherapie, die die Atemwege und das Immunsystem stärkt und sich wohltuend auf die Bronchien und Lunge auswirkt. Steigmann erinnerte auch daran, das wieder Luftmessungen in Boltenhagen erfolgen. „Wir müssen an unserem Verkehrskonzept arbeiten und Autos aus dem Zentrum holen, damit wir unsere gute Luft behalten“, sagte er.

Von Malte Behnk