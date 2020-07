Gemeinsam Gärtnern in Groß Rünz trotz Corona-Zeit

Groß Rünz

Einsam gärtnern statt gemeinsam gärtnern? Ganz so hart kommt es für den Verein „ Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern“ in der Corona-Zeit nicht. Abstandsregeln und Hygienevorschriften sind aber eine Herausforderung für die Gemeinschaft, der sich immer mehr Frauen, Männer und Kinder aus Nordwestmecklenburg und dem benachbarten Schleswig-Holstein anschließen.

„Es fordert uns“, bestätigt die Vorsitzende Nicole Bowe. Sie erklärt: „Wir haben unser Konzept umgestellt.“ Dass mittwochs so viele Mitglieder wie möglich zum Gärtnern zusammenkommen, ist seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie tabu. Also verteilte der Verein die Treffen über die ganze Woche. Das ließ er sich vom Ordnungsamt absegnen. Nicole Bowe berichtet: „Wir wollten weitermachen. Wir mussten es auch. Das Gemüse wartet nicht.“

Anzeige

Ehrenamtler jede Woche 20 Stunden im Einsatz

Für die ehrenamtlichen Gärtnerinnen Marie Runge, Angela Stasny und Nicole Bowe waren die zahlreichen Treffen mit relativ wenigen Mitgliedern eine große Herausforderung, die sie neben Familie und Beruf zu bewältigen hatten. Die drei Frauen waren in jeder Woche 20 Stunden im Einsatz.

Weitere OZ+ Artikel

Zu Beginn der Pflanzsaison konnten sich Mitglieder des Vereins "Gemeinsam Gärtnern" noch ohne Corona-Abstand treffen. Quelle: Jürgen Lenz

Mit der Lockerung der Corona-Bestimmungen in Mecklenburg-Vorpommern hat sich die Lage für den Verein „Gemeinsam Gärtnern“ etwas entspannt. Die stellvertretende Vorsitzende Andrea Keil erläutert: „Jetzt dürfen wir zu zehnt gärtnern.“ Die Abstandsregeln einzuhalten, ist auf dem Eschenhof kein Problem. Kassenwartin Barbara Nikolic erklärt: „Auf 38 Hektar lässt sich das gut umsetzen.“

Wegen Corona Veranstaltungen abgesagt

Der Verein musste nach dem Ausbruch der Pandemie einige Veranstaltungen absagen. Jetzt kann er wieder zu Seminaren einladen. „Wir haben wieder die Saatgutwerkstatt aufgenommen, weil sie sich im erlaubten Rahmen bewegt“, berichtet Nicole Bowe.

Die gelernte Biogärtnerin Marie Runge leitet die Saatgutwerkstatt am Freitag, den 7. August, und Freitag, den 18. September, von 16 bis 19 Uhr. Dann werden sich die Teilnehmer auf dem Eschenhof treffen, Samenträger selektieren und sich mit der Ernte und Aufbereitung von Saatgut beschäftigen. Anmeldungen sind möglich per E-Mail marie_runge@hotmail.com und telefonisch unter 0151/65786618. Zu zahlen sind 25 Euro pro Nachmittag.

Am Sonnabend, den 5. September, folgt ab 15 Uhr das Seminar „Stimmen der Natur – Natürliche Stimme“ mit Cornelia Zell. Sie beschäftigt sich seit acht Jahren mit der Stimme als Ausdrucksmittel. Anmeldung: cornelia.zell@freenet.de oder 0162/3068617. Teilnahmebeitrag: 25 Euro.

Wurzeln in den 1990er Jahren In Deutschland entstanden vor 30 Jahren die ersten Gemeinschaftsgärten. Daraus hat sich mittlerweile eine breite Bewegung entwickelt. In vielen Orten pflanzen, gärtnern, ernten und essen Menschen gemeinsam. Sie wollen auch ein neues Verständnis für Lebensmittel wecken. In zahlreichen Städten gibt es unter dem Namen „Urban Gardening“ einen Trend zum Gärtnern. Eine weitere Bewegung ist das „ Guerilla Gardening“: Auf fremden, brachliegenden Grundstücken werden heimlich Pflanzen ausgesät.

Am 26. September und 31. Oktober geht es von 10 bis 18 Uhr um ein „Permakultur“ genanntes Konzept des Gartenbaus und den Kompost „Terra Preta.“ Jan Schwerdtfeger leitet die beiden Workshops. Der Diplom-Biologe arbeitet seit vielen Jahren als Natur- und Wildnispädagoge. Derzeit absolviert er ein Studium zum Permakultur-Gestalter am Permakultur-Campus in Hamburg.

Er kündigt für den 26. September an: „Wir besprechen, auf welche Art wir das Prinzip der Terra Preta auch hier anwenden können, um Böden wieder zu beleben und dauerhaft fruchtbar zu machen. Und wir werden am Nachmittag ganz praktisch und lernen, wie wir selber eine der entscheidenden Zutaten herstellen können – Pflanzenkohle.“

Am 31. Oktober soll eine brachliegende Fläche des Eschenhofs in einen artenreichen Waldgarten umgewandelt werden. Jan Schwerdtfeger kündigt an: „Nach einem Vortragsteil über die Grundsätze der Permakultur und die Idee der Waldgärten werden wir aktiv und wollen einen Teil der neu angelegten Beete bepflanzen und pflegen und so die nötigen Schritte und einige der eingesetzten Pflanzen kennenlernen.“

Internationales Workcamp diesmal nicht möglich

Hintergrund des Seminars: Im vorigen Jahr wurde auf dem Eschenhof der Grundstein für einen Permakultur-Garten gelegt. Jugendliche aus aller Welt machten bei einem internationalen Workcamp mit. So sollte es auch in diesem Jahr sein. Wegen Corona war ein Workcamp diesmal aber nicht möglich.

Barbara Nikolic sagt: „Nun sehen wir aber auch, dass angesichts der globalen Krise wir in unserem unmittelbaren lokalen Umfeld weiterhin am notwendigen Wandel hin zu einer enkeltauglichen Welt mitwirken und handeln können.“ Die Vereinsmitglieder könnten mit ihrem Verständnis, ihren Grundsätzen und den Prinzipien der Permakultur die Bedingungen und Bedürfnisse der Menschen vor Ort genau anschauen und so jeweils passende Lösungen entwickeln – „weitestgehend unabhängig auch in Krisenzeiten.“

„Tage des offenen Eschenhofs “ geplant

Für den 29. August und 2. September plant der Verein im Rahmen der Biosphärenwoche Tage des offenen Eschenhofs. „Außerdem wollen wir am 3. Oktober erneut Einheitsbäume pflanzen“, kündigt Andrea Keil an.

Vor fünf Jahren gründete sich der Verein „ Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern.“ Ihm gehören heute 54 Familien an.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz