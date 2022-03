Groß Rünz

Mitglieder des Vereins „Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern“ begrüßen zum Beginn der Saison die Lockerung der Corona-Regeln in MV. „Wir freuen uns darauf, dass wir wieder tatsächlich gemeinsam gärtnern können“, sagt der Biologe und Naturpädagoge Jan Schwerdtfeger. Er lädt am 26. März und 17. September von 10 bis 18 Uhr zum Workshop „Permakultur und Terra Preta“ auf den Eschenhof in Groß Rünz ein – und am 24. April und 1. Oktober um dieselbe Zeit zum Workshop „Permakultur und Waldgarten.“ Zu zahlen sind je 95 Euro. Interessenten können sich anmelden unter jan.permakultur@gmail.com und eschenhof@gmx.net. Melden kann sich auch, wer im Verein mitgärtnern will.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben noch Plätze frei“, erklärt die Vorsitzende Nicole Bowe. Für sie und die anderen Mitglieder ist die Corona-Zeit eine Herausforderung. Nicole Bowe sagt: „Irgendwann muss doch wieder Normalität herrschen. Wir können nicht andauernd im Ausnahmezustand leben.“

Von Jürgen Lenz