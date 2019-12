Grevesmühlen

Was für eine tolle Aktion: Über 70 Gäste waren zu dieser ganz besonderen Weihnachtsfeier gekommen. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ hatte Anika Reisch alleinstehende Senioren in das Malzcafé in Grevesmühlen eingeladen.

Die Idee dazu trug sie bereits länger mit sich herum. Vor einem Jahr traf die 34-Jährige zur Weihnachtszeit mit ihrem heute zweijährigen Sohn Leandro vor einem der Supermärkte in Grevesmühlen einen einsamen Mann, der den Tränen nahe war. „Es hat sehr weh getan, so einen Menschen zu sehen“, erzählt sie. Eigentlich, so sagt sie, sollte es so etwas nicht mehr geben. Denn so verzweifelt und allein sollte doch gerade zu Weihnachten niemand sein.

Martha Laabs (81) und ihr Betreuer Joachim Napieralla. Quelle: Dirk Hoffmann

Diese Begebenheit ging der jungen Frau nicht mehr aus dem Kopf und begleitete sie in der Folgezeit. Reisch entschloss sich, im Jahr darauf das mit einer eigenen Feier für Alleinstehende zumindest teilweise zu ändern. Im Herbst ließ sie Flyer verteilen und bat um Anmeldungen. „Erst waren es zehn oder 20, dann wurden es immer mehr“, so die engagierte Frau.

Dankbarkeit bei den Senioren

„Ich freue mich, dass über 70 Gäste gekommen sind“, meinte Anika Reisch dann bei der Eröffnung der besagten Weihnachtsfeier. Daran hatte sie trotz des immer größer werdenden Andrangs festgehalten. An liebevoll eingedeckten Tischen nahmen hier die Senioren Platz. Bereits da waren einige von ihnen erstmals sichtlich gerührt. Damit hatten sie so nicht gerechnet. „Das ist schick und ist alles schön gemacht worden“, meinte eine der Frauen. Und Waltraud Reinhard (80) ergänzte: „ Es ist ein sehr schöner Anlass. Ich freue mich darauf, mit anderen gemütlich zusammenzusitzen.“ Wenig später begann dann bei Kaffee und Kuchen ein über zweistündiges, sehr unterhaltsames kulturelles Programm. Mit Weihnachtsliedern stimmte in deutscher und englischer Sprache zunächst der Chor des Grevesmühlener Gymnasiums die Zuhörer auf das Fest ein, ehe wenig später Silvio Bollmann von der Musikschule Fröhlich mit den Akteuren aus der Gruppe „Spätlese“ auftrat. Auf ihren Akkordeons begleiteten sie sich und auch das Publikum. Denn gemeinsam wurde unter anderem das Lied „Ihr Kinderlein kommet“ gesungen.

Vorlesen für die Gäste

Silke Storz las die Geschichte "Warten auf den Weihnachtsmann" vor. Quelle: Dirk Hoffmann

„Ich bin überrascht, was hier geboten wird. Dass eine einzelne Person das durchführt und organisiert, habe ich bislang noch nicht erlebt. Es beeindruckt mich sehr“, meinte zum Beispiel der Sozialpädagoge Joachim Napieralla vom DRK Soziale Betreuungsdienste MV, der als Betreuer Martha Laabs zu dieser Feier begleitete. „Ich finde es sehr schön“, so die 81-Jährige, von der er von dieser Veranstaltung erfahren hatte. Kurz zuvor hatten beide wie auch die anderen Besucher dem ersten Teil der von Silke Storz vorgelesenen Geschichte „Warten auf Weihnachten“ von David Henry Wilson gelauscht. Die Frau von der Vierpfoten-Akademie aus Niendorf am Salzhaff las dann wenig später nicht nur diese Geschichte weiter. Mit ihren kleinen Hunden Finchen und Moskito verteilte sie einige Geschenke. Die ersten davon packte Anja Reisch schon im Oktober. Diesen Vorlauf brauchte sie auch, denn viel musste im Vorfeld bedacht und organisiert werden. Hilfe und Unterstützung bekam sie zudem von guten Bekannten und Freunden wie Silvio Bollmann oder auch der genannten Geschichtenerzählerin Silke Storz. Sie nahmen keine Gagen für ihre Auftritte. Das war ihr Beitrag, um den alleinstehenden Senioren Freude in der Weihnachtszeit zu bringen. Außerdem spendierte die Pension Rabe aus Hamberge den Stollen. Die Kosten für Kaffee und Kuchen übernahm das Versicherungskontor von Anika Reisch, die Geschenke kaufte sie privat ein.

Von Dirk Hoffmann