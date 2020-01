Gemeinschaft aus Groß Rünz auf Grüner Woche

Groß Rünz/Berlin

Der Groß Rünzer Verein Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern ist am 24. und 25. Januar auf der Grünen Woche in Berlin. Besucher finden ihn an einem kuppelförmigen Stand des Vereins Neuland gewinnen in Halle 27. Dort lautet das Motto: „Lust aufs Land“.

Der Verein aus Nordwestmecklenburg steht auf der Grünen Woche Politikern, Medien, anderen Ausstellern und vor allem den Besuchern zu Gesprächen zur Verfügung. Die stellvertretende Vorsitzende Andrea Keil erläutert: „Auch die Vernetzung untereinander spielt dabei eine Rolle. Wir wollen aufzeigen, dass wir engagierte Vereine und Menschen sind, die die Zukunft des ländlichen Raumes in ihren Dörfern und Kleinstädten in Ostdeutschland selbst gestalten.“

Mitglieder des Groß Rünzer Vereins berichten auf der Grünen Woche über ihre Projekte, geben Hinweise auf weitere Initiativen und stellen Kontakte zu ihnen her. Zusammen mit anderen Neulandgewinnern haben sie ein Programm für die Zeit vom 17. bis 26. Januar zusammengestellt. „Von Samenbomben und Kräutertees, Fledermauskästen, Dorforchestern und Theater-AGs reisen wir zu den Werkstätten des guten Lebens“, sagt Andrea Keil. Eine Idee des Vereins Eschenhof – Gemeinsam Gärtnern: ein Glücksrad.

Verein will Leben auf dem Land bereichern

Der Verein mit Sitz auf einem Bauernhof in Groß Rünz will seit seiner Gründung vor sechs Jahren das Leben auf dem Land bereichern, für eine gesunde Umwelt sorgen und den Zusammenhalt in der Region fördern. Nach dem Prinzip Learning by Doing schärfen die Mitglieder das Bewusstsein für Herkunft, Anbau und Verarbeitung von gesunden Nahrungsmitteln. Sie laden immer wieder zu öffentlichen Seminaren ein.

Für 2019 bis 2021 bekam die gemeinnützige Gemeinschaft mit 50 Mitgliedern in Nordwestmecklenburg, Lübeck und dem Kreis Herzogtum Lauenburg finanziellen Rückenwind. Die Robert-Bosch-Stiftung fördert in diesem Zeitraum im Rahmen ihres Programms „Neulandgewinner – Zukunft erfinden vor Ort“ mit 50 000 Euro das Vereinsprojekt „Naturgut und Kulturgut“ mit seinen zahlreichen öffentlichen Angeboten. Andrea Keil hatte sich für den Verein beworben. Sie wurde direkt vom Land Mecklenburg-Vorpommern ausgewählt.

„Werkstätten des guten Lebens“

Der Verein Neuland gewinnen versteht sich als „eine Gemeinschaft von Menschen aus höchst unterschiedlichen Werkstätten des guten Lebens.“ Sie stünden für eine Erneuerung der Gesellschaft durch solidarische Wirtschaftsformen mit Kultur- und Bildungsangeboten vor Ort, für öffentliche Räume der Zivilgesellschaft und Zusammenhalt. Der Verein erklärt vor Beginn der Grünen Woche: „Die Aktivisten wollen die wichtigste Messe für Land- und Ernährungswirtschaft auch dafür nutzen, Politiker und Verbände von Bund- und Länderebene, die mit der Entwicklung des ländlichen Raumes beschäftigt sind, mit ihrem Engagement zu erreichen.“

