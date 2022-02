Lübeck

Teuer, teurer, Tunnel: Die Maut für die Passage durch den Herrentunnel steigt erneut. Ab 1. März kostet sie mehr als zwei Euro. Das ist nun offiziell. Das Land hat die Mauterhöhung genehmigt. Die Maut gilt unbefristet, bis die Herrentunnel GmbH einen neuen Antrag auf Erhöhung stellt. Es ist die siebte Mauterhöhung innerhalb von 16 Jahren.

Rabatt mit der Quick-Box

Teurer wird die Passage für alle Fahrzeuge. Für Autos kostet die Durchfahrt 2,10 Euro. Mit Quick-Box gibt es einen Rabatt: Da kostet die Tunnelfahrt 1,65 Euro. Für Bullis und Transporter müssen die Fahrer 3,90 Euro pro Durchfahrt zahlen. Mit der Quick-Box kostet die Passage 3,20 Euro. Für Lastwagen und Busse sind 10,10 Euro Maut fällig. Mit Quick-Box sind es 8,30 Euro. Die dicken Laster müssen 16 Euro Maut zahlen. Mit Quick-Box sind das 13,30 Euro.

17 000 Fahrzeuge pro Tag

Der Grund für die Mauterhöhung: Es fahren zu wenig Autos durch den Herrentunnel. Geplant waren Ende der 1990er Jahre 40 000 Fahrzeuge pro Tag. Das hatten Gutachter prognostiziert. Tatsächlich fahren aber viel weniger Fahrzeuge durch den Tunnel. Nach der Eröffnung waren es geschätzte 13 000 bis 14 000 Autos pro Tag. Seit 2017 hat sich die Zahl bei 17 000 stabilisiert. Die Rechnung ist simpel: Je weniger Fahrzeuge den Tunnel nutzen, desto höher wird die Maut. Das Land muss dann die Mauterhöhung genehmigen, so ist es gesetzlich vorgeschrieben.

Mauterhöhung: Protest aus Kücknitz

Vehementer Protest kommt wieder aus dem Lübecker Stadtteil Kücknitz. „Ich habe erboste Anrufe erhalten, als wir von der erneuten Mauterhöhung erfuhren“, berichtet Rüdiger Carstens, Vorsitzender des Sozialverbandes Kücknitz. Der Verband hat 600 Mitglieder. Cartsens macht klar: „Wir wollen nicht permanent die Leidtragenden einer falschen Entscheidung der Bürgerschaft sein.“ Die Bürgerschaft hatte 1999 entschieden, einen Tunnel mit Maut zu bauen – statt einer neuen Klappbrücke. Vor allem die Kücknitzer müssen die Maut zahlen, wenn sie in die Innenstadt fahren wollen. Carstens schimpft: „Es bewahrheitet sich immer wieder, dass die Politiker die Probleme nicht vorausschauend erkennen.“

Vier Ideen für weniger Maut hat der Sozialverband. Erstens: Der Bund soll den Tunnel übernehmen. Zweitens: Die Maut soll von der Steuer absetzbar sein und zur Pendlerpauschale zählen. Volker Spindelmann vom Vorstand des Sozialverbandes sagt: „Das hilft unseren berufstätigen Mitgliedern.“ Drittens: Es könnte Rabatte für bestimmte Postleitzahlen-Bereiche geben. Viertens: Ein Jahr lang kostet die Maut einen Euro pro Durchfahrt und Auto. Das war der ursprünglich versprochene Preis. Eventuell würden dann mehr Autos durch den Tunnel fahren.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Protest kommt auch vom Gemeinnützigen Verein Kücknitz. „Der Tunnel muss wieder Bundesstraße ohne Maut werden“, fordert der Vorsitzende Georg Sewe. Er vertritt 350 Mitglieder. Das von Wirtschaft und Politik gewollte Experiment eines privatfinanzierten Tunnels, „muss jetzt von Bürgern und Betrieben in den Stadtteilen an der Trave-Querung bezahlt werden“. So zahle eine Familie mehr als 1000 Euro pro Jahr, Betriebe sogar mehrere 10 000 Euro. Sewe ärgert sich: „Das Projekt wurde von Anfang an schöngerechnet.“

Darum kostet der Herrentunnel Maut

Der Hintergrund: Der Herrentunnel hat 176 Millionen Euro gekostet. Der Bund hat davon 90 Millionen Euro bezahlt. Den Rest darf die Herrentunnel GmbH über die Maut einnehmen. Diese Finanzierung von Straßen galt als das Modell der Zukunft – vor etwa 20 Jahren. Allerdings ist sie schnell gescheitert. Es gibt lediglich zwei Bauwerke, die so errichtet wurden: den Warnowtunnel bei Rostock und den Herrentunnel in Lübeck. Der Herrentunnel wurde im August 2005 eröffnet. Die Maut darf die Herrentunnel GmbH bis 2035 erheben. Aktuell hat der Betreiber bei der Stadt eine Verlängerung der Maut bis 2045 beantragt. Vertraglich steht ihm das zu. Denn es fahren wesentlich weniger Wagen durch die Röhren als ursprünglich angenommen.

Von Josephine von Zastrow