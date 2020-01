Geniale Waren in Paetrow: Neuer Laden ist eröffnet

Mühlen Eichsen/Paetrow

Die Vergangenheit ist etwas, von dem Simone Jürß permanent umgeben ist. Die hochgewachsene Frau mit dem dunklen, lockigen Pagenkopf lebt auf einem Hof in Paetrow nahe Mühlen Eichsen ( Landkreis Nordwestmecklenburg). Hier ist sie schon aufgewachsen, gemeinsam mit Eltern und Großeltern – und genau hier hat sie nun als Inhaberin vor ein paar Monaten einen „ Genialwarenladen“ eröffnet. Jürß selbst ist nach wie vor hauptberuflich in Sachen Gleichstellung für den Landkreis Nordwestmecklenburg unterwegs. Der Laden wird von einem Angestellten geführt.

Die Idee kam Simone Jürß, als sie vor ein paar Jahren anfing, ernsthaft darüber nachzudenken, was sie mit dem großen Haus anfangen sollte. Großeltern und auch Eltern waren bereits verstorben. „Der vordere Teil des Hauses, zur Straße hin“, erzählt sie, „stand ein paar Jahre leer. Was gut so war und angemessen.“ Irgendwann spürte sie, dass nun genug Zeit vergangen war, dass Neues passieren müsse.

Leerstand in Dorfladen verwandelt

Vermieten an Fremde wollte sie nicht. Und weil sie sich noch so gut an die Läden erinnerte, die es früher in sehr vielen Dörfern gab, wo die Bauern vieles von dem kaufen konnten, was sie selbst auf ihren Höfen nicht erzeugten, dachte sich Simone Jürß: „Es wäre eine gute Idee, etwas Neues mit etwas Altem zu verbinden und so etwas in der Art wieder hier im Dorf zu haben.“

Auf den Flyern, die über den Laden informieren, berichtet Jürß von ihrem Großvater, der noch als über 80-Jähriger die Wintermonate mit dem Binden von Besen, dem Schnitzen von Gerätestielen und Holzpantinen und dem Flechten von Körben zubrachte, während ihre Großmutter Obst und Gemüse auf die unterschiedlichste Weise konservierte, in unzähligen Gläsern und Flaschen. „Außerdem nähte meine Oma und strickte Kleidungsstücke für alle Jahreszeiten und Anlässe“, erzählt Simone Jürß. Ihr Laden, sagt sie, steht mit dem, was er an Waren anbietet, in der Tradition dieser einfachen und nachhaltigen Lebensweise.

Bildergalerie: Der „ Genialwarenladen“ in Paetrow

Zur Galerie Köstliches + Handwerk + Duftendes + Kunst

Bauchige Teekannen und Butterglocken aus Keramik

In dem so einfachen, wie genialen Laden in Paetrow finden sich dabei viele Waren, die in Werkstätten für behinderte Menschen entstanden sind. Wer nun abwinkt und glaubt, dabei handele sich um Waren, die doch ganz sicher im Rahmen einer gut gemeinten, aber eben doch „nur“ Beschäftigungstherapie entstanden sind, denen man das sicher ansieht, und die man dann doch wohl eher aus edlem Mitgefühl kauft, liegt meilenweit daneben.

Nostalgisch einfach und edel wirken die rund bauchigen Teekannen mit ihren Stövchen, ebenso wie die Butterglocken aus Keramik oder die Übertöpfe und Pflanzgefäße, Rosenkugeln, Windlichter und Wanddekorationen. Viele der Keramiksachen wurden auf dem Arche-Hof Kneese in der Nähe von Hagenow hergestellt.

Wie von Simone Jürß zu hören war, musste ihr Mitarbeiter bereits Bestellungen für die Gebrauchskeramik aufnehmen, die nicht immer unbegrenzt verfügbar ist – weil eben jede Ware in Ruhe und mit Qualität hergestellt wird. Auch wer zum Beispiel nach hochwertigem, nachhaltig hergestelltem und garantiert giftfreiem Holzspielzeug sucht, kann in Paetrow leicht fündig werden, ebenso wie Menschen, die zum Beispiel nur Wasser und Naturseife an ihren Körper lassen. „Alle unsere Körperpflegemittel sind auf natürlicher Rohstoffbasis hergestellt“, versichert die Ladeninhaberin.

Gut zu erreichen Den „ Genialwarenladen“ in Paetrow kann man gut erreichen. Entweder mit dem Auto – von Mühlen Eichsen aus Richtung Gadebusch auf der B 208 kommend, hinter dem Ortsschild Paetrow rechts – oder aus Gadebusch kommend, linker Hand, kurz bevor man Paetrow verlässt. Auch mit dem Fahrrad ist Paetrow problemlos zu erreichen, Radweg führt direkt an dem Laden vorbei. Offen ist jeweils dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12.30 Uhr. www.genialladenwaren.de

Auch Köstliches aus der Umgebung gibt es zu kaufen: Säfte, Liköre, Kaffee aus fairem Handel und regional geröstet unter anderem. Seitdem es den Laden gibt, sagt Simone Jürß, schauen immer mehr Erzeuger aus der Gegend vorbei, um zu schauen, ob ihre Waren in Kommission vielleicht auch dort verkauft werden können.

Die Kunst regionaler Künstlerinnen und Künstler hat ebenfalls ihren Platz in den liebevoll restaurierten Räumen des „ Genialwarenladen“ gefunden. Die Kunstwerke in der kleinen Galerie wechseln in Abständen.

Lesen Sie auch:

Von Annett Meinke