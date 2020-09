Genialwarenladen in Paetrow: Jetzt gibt’s auch Kunst aus der Region

Plüschow/Paetrow

Der Genialwarenladen in Paetrow hat nicht nur einen ungewöhnlichen Namen, er ist auch etwas anders. Seit Sonnabend gibt es neben zahlreichen Bio-Produkten, Deko-Artikeln und Gebrauchsgegenständen auch Kunst zu bewunden. Den Genialwarenladen vervollständigt eine kleine Galerie. Dort stellt zurzeit der Tiermaler Ulf-Peter Schwarz aus Plüschow seine Gemälde und Zeichnungen aus.

Schwarz, der in Grevesmühlen den NWM-Verlag betreibt, ist auch Autor, Illustrator und Herausgeber von Tier- und Jagdbüchern, die nun ebenfalls in dem Laden in Paetrow zu finden sind. Mit seinen Arbeiten fügt sich Ulf-Peter Schwarz in das bunte Angebot des Hofladen ein, denn sämtliche Produkte haben ihren Ursprung in der Region beziehungsweise eine direkte Beziehung zu Nordwestmecklenburg. Den Genialwarenladen gibt es seit Oktober vergangenen Jahres, er befindet sich direkt an der B 208 in Paetrow.

Von Michael Prochnow