In der Ostsee-Zeitung vom 25. November 2021 wird über die Vorstellung des neuen Windparks in Dassow im Rahmen der Sitzung der Stadtvertretung berichtet. Nach den Prognosen der Projektentwickler erhalten die Stadt Dassow und die Gemeinden Roggenstorf sowie Stepenitztal aus dem Windpark eine gesetzliche Umlage von insgesamt etwas mehr als 200 000 Euro jährlich. Die neue gesetzliche Auszahlung an die Gemeinden speist sich aus der EEG-Umlage, die alle Stromkunden in Deutschland über den hohen Strompreis zahlen.

Die in Aussicht gestellten Gewerbesteuern von 1,88 Million Euro werden nach dem Investitionsplan über 20 Jahre erwirtschaftet und im Wesentlichen erst in den letzten Jahren der Betriebsdauer an die Stadt Dassow gezahlt werden. In den ersten fünf Jahren des Betriebes fließt nahezu kein Geld an die Stadt und die Gemeinden.

Wir von der Bürgerinitiative für die Erhaltung der Gesundheit und der Naturlandschaft in Dassow haben wir uns ebenfalls den Vortrag der neuen Betreiber angehört und machen uns große Sorgen über das Leben mit diesem Windpark. Die zehn Windräder mit einer Leistung von fünf Megawatt stehen unmittelbar auf den Grenzen des neuen Windeignungsgebietes zwischen Dassow und Groß Voigtshagen. Die großen Anlagen mit einem Rotordurchmesser von 147 Meter werden damit die geforderten Mindestabstände von 800 Meter zu Einzelhäuser in Holm und Dassow-Ausbau oder zur Gemeinde Groß Voigtshagen (1000 Meter) deutlich unterschreiten.

Des Weiteren entsteht mit geplanten Aufstellung der Windräder die Möglichkeit, weitere Anlagen in diesem Windeignungsgebiet zu errichten. Frau Bork, Projektentwicklerin der Firma Alterric, berichtete auf der Stadtvertretersitzung der Stadt Dassow, dass die Anlagen in der Nähe der Wohnbebauung nachts gedrosselt werden müssten, damit die gesetzlichen Vorgaben für die Schallemission in der Nacht einhalten werden können. Zusätzlich würden die Auflagen für den Schattenwurf der Windräder derzeit nur bedingt eingehalten werden.

Für den Windpark in Schönberg gibt es ebenfalls eine Drosselung, allerdings hat der Betreiber unmittelbar nach Aufnahme des Betriebes der Anlagen die Aufhebung dieser Einschränkung beantragt. Im Genehmigungsverfahren wurde dieser Antrag zum Schutz der Anwohner vorläufig abgelehnt. Für den Anschluss an das Stromnetz der Edis durch den Holmer Wald entlang der Wege zu den Häusern in Flechtkrug wird aktuell die Einhaltung der hohen naturschutzrechtlichen Auflagen geprüft.

Die Vertreter der Stadt Dassow hatten bisher immer ein offenes Ohr, wenn wir mit ihnen über die Problematik der Windenergieanlagen in Dassow gesprochen haben. Die neuerlichen Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Windpark sind nunmehr in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden, was viele der betroffenen Bürger in den Gemeinden bedauern. Obwohl seitens der Politik im Zusammenhang mit der Windenergie immer über Akzeptanz und Transparenz gesprochen wird, werden die Bürger voraussichtlich Ende 2022 mit Veröffentlichung des Genehmigungsantrages durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Schwerin erfahren, was der Bau der Windräder im Detail für sie mit sich bringt.

Ist das der Preis, den wir in Dassow für grüne Energie zahlen werden?

Jörn Kilian, Dassow

