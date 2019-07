Boltenhagen

Das traditionelle Seebrückenfest in Boltenhagen ist jedes Jahr die größte Veranstaltung der Kurverwaltung. Vom 1. bis zum 4. August wird in diesem Jahr gefeiert. Stars wie Michael Schulte und die Band „Hot Chocolate“ treten an den Festtagen auf.

Anwohner wollten das aber offenbar verhindern oder zumindest beschränken lassen. Sie haben einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Schwerin eingereicht, den die Richter am 31. Juli abgewiesen haben.

Die Richter begründeten die Entscheidung damit, dass sich der Eilantrag gegen eine Auflage des Amtes Klützer Winkel richtete, in dem die Veranstalter des Seebrückenfestes verpflichtet wurden, bis 23 Uhr an drei Messstellen die Lautstärke von Musik und Partygeräuschen zu messen.

Betroffene Anwohner können sich „nicht gegen die Festsetzung von Auflagen wehren, die letztlich zu ihrem Schutz vor Lärmimmisionen ergangen sind“, begründen die Richter weiter.

Die Richter bestätigen außerdem, dass als Ausnahme zur Regel an zehn Tagen Veranstaltungen im Kurpark stattfinden dürfen, die auch nach 22 Uhr einen vorgegebenen Lautstärkepegel für eine Stunde überschreiten.

Mit den beim Seebrückenfest stattfindenden vier Ereignissen habe die Kurverwaltung für den Kurpark die Möglichkeiten für das Jahr 2019 noch nicht ausgeschöpft, beurteilen die Richter. Ihre Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Antragsteller können noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen.

Malte Behnk