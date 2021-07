Gertrud Cordes ist vor wenigen Tagen im Alter von 66 Jahren gestorben. Sie galt als Tourismus-Vordenkerin in Mecklenburg-Vorpommern – unter anderem gründete sie in Stellshagen das erste Biohotel im Land. Viele Menschen schätzten sie als eine Frau, die sich in ihrer Region für alles einsetzte, was sie für sinnvoll und gerecht hielt.