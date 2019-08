Sie kommen zum Einsatz, wenn Polizei und Feuerwehr an ihre Grenzen stoßen. Die Rettungstaucher der DLRG Zarrentin sind in ganz Westmecklenburg im Einsatz. Sie waren auch am 9. August im Ploggensee in Grevesmühlen dabei. Ein Mann war beim nächtlichen Baden ertrunken, die Taucher fanden die Leiche.