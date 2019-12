Klütz

Am dritten Adventswochenende gibt es Freitag bis Sonntag wieder die Möglichkeit in der Mosaikwerkstatt in der Alten Molkerei in Klütz kreativ zu sein. Windlichter, Laternen, Spiegel oder Blumentöpfe können mit Scherben selber gestaltet werden. Die Mosaikwerkstatt ist Freitag und Sonnabend, 13. und 14. Dezember, jeweils von 11 bis 17 Uhr und Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Um 14.30 Uhr am Sonntag, 15. Dezember, präsentiert Karina Schröder, vom Kleidermacher-Atelier in Lübeck, in einer Modenschau Jacken und Mäntel der Herbst- und Winterkreationen.

Von Malte Behnk