Kostenlos bis 10:00 Uhr Geschichte mit Abstand: So arbeitet das Grenzhus in Schlagsdorf in Corona-Zeiten

Auch in Corona-Zeiten ist das Grenzhus in Schlagsdorf (Nordwestmecklenburg) für seine Gäste da. Über die Sommermonate stehen viele Zusatzangebote im Veranstaltungskalender.