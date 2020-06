Geschichten gesucht: Rund um die Grevesmühlener Bank an den „drei Eichen“

Grevesmühlen

Sie ist wohl die bekannteste Sitzbank in Grevesmühlen, die große Rundbank an den Eichen auf der Bürgerwiese. Wann genau diese Bank dort aufgestellt wurde, ist leider nicht überliefert. Aber etliche Generationen an Grevesmühlenern haben dort gesessen, in der Regel mit den Füßen auf der Sitzfläche. Nicht unbedingt die eleganteste Variante, aber aus unerfindlichen Gründen saßen schon die Großeltern jener Kinder dort auf diese Weise, die heute die Bank als Treffpunkt nutzen.

Rudi Volk Quelle: Archiv

Einer von ihnen ist Rudi Volk, der zusammen mit seiner Familie einen Pflegedienst betreibt. Und der sich seit Jahren um den Erhalt dieser Grevesmühlener Tradition kümmert. Denn schon als Neunjähriger saß Rudi Volk auf der Bank „An den drei Eichen“ auf der Bürgerwiese in Grevesmühlen. „Die gehörte zu meiner Jugend wie die erste Liebe oder die Schule“, erzählt der 66-Jährige. Deshalb ließ er 2014 die damals marode und teilweise zerstörte Bank wieder errichten. Seitdem sorgt er dafür, dass die Bank, die übrigens 20 Meter lang ist und aus 352 Teilen besteht, auch erhalten bleibt. So erst in den vergangenen Tagen, die Bank bekam einen neuen Anstrich. Nicht nur im Grevesmühlener Rathaus freut man sich über die Initiative.

Haben auch Sie Erinnerungen an die Bank an den Eichen oder den Treffpunkt Bürgerwiese, dann schreiben Sie uns an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de oder rufen Sie an unter 03881/787810. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten. Vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern, von wem und vor allem wann die Bank dort aufgestellt wurde.

2014 wurde die Bank neu hergerichtet dank der Initiative von Rudi Volk Quelle: Dirk Hoffmann

Von Michael Prochnow