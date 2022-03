Groß Schwansee

Dicker Nebel hüllte die Küste des Klützer Winkels am Donnerstagmorgen ein. Der Strand in Groß Schwansee war sehr leer. „Gerade richtig, um endlich einmal in Ruhe am Strand zu liegen, ohne von nervigen Strandgästen gestört zu werden“, mochte sich die Kegelrobbe gedacht haben, die sich in der Nähe der Naturstation Fischerkaten eine Ruhepause auf dem Sand gönnte.

Tiere am Strand nicht stören!

Eine Spaziergängerin informierte die Rangerinnen der Naturstation. „Da die Kegelrobbe zu einer besonders geschützten Art gehört, dürfen Tiere, die Ruhe benötigen, am Strand nicht gestört werden“, erklärt Lena Hohls von der Naturstation, die auch zum „Netzwerk für Kegelrobben“ gehört.

Kegelrobben vor 100 Jahren ausgerottet

Eine rastende Robbe am Strand ist an der mecklenburgischen Ostseeküste noch ein ungewohnter Anblick. Vor 100 Jahren waren die Kegelrobben hier ausgerottet. Für die Fischerei gelten die Fischräuber als starke Konkurrenz. Seit Anfang der 2000er kehren sie langsam wieder zurück. Strandgäste wissen häufig nicht, dass zum Lebensraum der Kegelrobbe nicht nur das Wasser sondern auch das Land gehört. Gern dösen sie einmal stundenlang am Strand.

Rangerinnen bauten Absperrung auf

Der große Kegelrobbenbulle am Strand von Groß Schwansee wurde am Donnerstag großzügig mit einem mobilen Zaun abgesperrt. Die mit Hinweisschildern versehene Absperrung sollte aber nicht nur die Kegelrobbe vor Menschen und Hunden schützen, sondern auch den Menschen vor der Kegelrobbe. Sie gilt als das größte Raubtier Deutschlands.

Robbe ruhte bis zum Nachmittag

Mit der unteren Naturschutzbehörde wurde diese Schutzmaßnahme abgestimmt. „Da manche Strandgäste dennoch über die Absperrung steigen, ist Aufklärung vor Ort sehr wichtig“, betont Lena Hohls. Sie hat den ganzen Tag die Informationsarbeit an der Robbenabsperrung übernommen. Zwischendurch wurde sie von einer weiteren freiwilligen Robbenbetreuerin aus Rosenhagen abgelöst. Um 16 Uhr robbte der Bulle, nachdem er sich einen schönen Tag am Strand gemacht hatte, wieder zurück ins kühle Ostseewasser. Die Absperrung konnte wieder abgebaut werden.

„Tag der Robbe“ am 22. März

Um die Kegelrobbe und das Netzwerk der Robbenbetreuung bekannter zu machen, möchte die Naturstation Fischerkaten zusammen mit der neuen BUND-Gruppe „Klützer Winkel“ am 22. März, dem „Internationalen Tag der Robbe“, eine Informationsveranstaltung am Strand von Groß Schwansee durchführen. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Naturstation Fischerkaten in Groß Schwansee am Strandzugang 5. Es soll der Aufbau einer Robbenabsperrung am Strand gezeigt und über die Kegelrobbe informiert werden. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Weitere Informationen bietet die Projektleiterin beim BUND MV, Nicola Boll. Sie ist erreichbar über das Robbentelefon 01523 / 79 69 472.

Von Malte Behnk