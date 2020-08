Schönberg

Ja, sie gelten mitunter noch als Hähne im Korb. Auch wenn der Job als klassischer Frauenberuf angesehen wird: Es gibt immer mehr männliche Erzieher. Eine statistische Erhebung zeigt, dass der Anteil von Männern beim pädagogischen Kita-Personal seit einigen Jahren in fast allen Bundesländern, Bremen bildet hier eine Ausnahme, zunimmt. Derzeit liegt er bei sechs Prozent. Tendenz steigend.

Tino Mellmann aus Schönberg ist einer von ihnen. Der 45-Jährige absolviert eine Ausbildung zum Sozialassistent und Erzieher. Er arbeitet in seiner Heimatstadt für den Verein „Haus des Kindes“. Einmal in der Woche fährt er zur Berufsschule nach Schwerin. 2019 begann er mit der vierjährigen Ausbildung. „Ich hab’s nicht bereut“, sagt er. Was ihm besonders gefällt: „Die Kinder sind dankbar und geradeaus“.

Ehrenamtlicher Leichtathletik-Trainer

Der Umgang mit Kindern liegt Tino Mellmann. Seit sechs Jahren leitet er zusammen mit anderen Ehrenamtlichen die Leichtathletiksparte der TSG Schönberg. Eltern bescheinigten ihm, dass er gut mit Kindern umgehen kann. Aufgewachsen ist Tino Mellmann in Selmsdorf. Durch die Liebe kam er nach Schönberg. Die Stadt gefällt ihm. Er sagt: „Sie hat sich gut entwickelt.“ Schönberg habe eine vielfältige Infrastruktur, einen schönen zentralen See und: „Es ist nicht zu städtisch und nicht zu ländlich.“

Der Verein „Haus des Kindes“ zeigt sich offen in Sachen Beschäftigung männlichen Personals. Tim Kantorzik absolviert dort sein Freiwilliges Soziales Jahr. Eigentlich wollte der 17-Jährige zum Zoll. Doch dann entschied er um. „Es macht so viel Spaß mit den Kindern, dass ich mir keinen anderen Beruf mehr vorstellen kann“, sagt er.

Tim Kantorzik vor dem Haus des Kindes. Quelle: privat

Von Jürgen Lenz und Jana Franke