Gestohlenes Auto brannte Mittwochnacht bei Rankendorf (NWM)

Roggenstorf

Mehrere Feuerwehren aus dem Bereich Stepenitztal, darunter die Ortswehr Börzow-Gostorf, sowie Kräfte aus Roggenstorf und Papenhusen waren Mittwochnacht im Einsatz, um ein brennendes Fahrzeug zu löschen. Als die alarmierten Rettungskräfte nach Mitternacht am Tatort zwischen Grevenstein und Rankendorf eintrafen, stand der Kleintransporter bereits lichterloh in Flammen. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Roggenstorf waren zuerst am Brandort und löschten die Flammen. Die Brandschützer aus der Wehr Börzow-Gostorf übernahmen anschließend die Nachlöscharbeiten und nahmen die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. Nach ersten Informationen war der VW-Transporter zuvor in Börzow gestohlen worden.

Von Michael Prochnow