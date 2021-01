Börzow

Die Wintermontate verbringt Kristin Brandt normalerweise an Bord eines VW Bulli im Süden von Europa. Doch im Moment ist eben nichts mehr normal. „Eigentlich wären wir gerade mit dem Bulli unterwegs in Albanien, aber aus verschiedenen Gründen habe ich mich kurzentschlossen gegen diese Reise entschieden“, schreibt die Unternehmerin, die in Börzow bei Grevesmühlen einen Kräuterhof betreibt. Jedes Jahr um diese Zeit fahren Freiwillige mit der Albanienhilfe um Frieder Weinhold aus Wismar dorthin und verteilen in den Bergdörfern Päckchen für Kinder, Erzieher und Betreuer. Diese Region rund um den Ochid-See ist besonders betroffen von Armut, die in diesem Land zur Tagesordnung gehört. „Ich sehe das Ganze mit etwas anderen Augen, da diese Ort alles haben, was wir heute vermissen: saubere Luft, trinkbares Wasser, Weite, Frieden und ein gutes soziales Miteinander. Nur die Armut macht betroffen und ist auch nicht in Worte zu packen.“ Für die Menschen hierzulande sei das kaum fassbar, weil die Grundbedürfnisse so selbstverständlich und alltäglich seien. „In den Bergen von Albanien habe ich das Gefühl, als ob man die Gesellschaft zwei Ordnungen nach hinten gebeamt hätte. Die Jugend hingegen fand ich unglaublich taff und aufgeklärt.“

So bleiben Kräuter frisch Für frische Kräuter, die per Versandhandel verschickt werden beziehungsweise in Verpackungen verkauft werden, hat die Expertin einen Tipp: Da die Pflanzen im Winterhalbjahr im Freiland nicht abtrocknen, bitte unbedingt die Kräuter aus der Verpackung nehmen, Luft ranlassen und gut gekühlt lagern (möglichst im Baumwolltuch).

Stattdessen geht es durch Deutschland

„Wir werden in diesem Jahr, soweit es machbar ist, Deutschland bereisen“, kündigt Kristin Brandt an. „Ich kenne den Osten Deutschlands wirklich sehr gut, den Westen nur lückenhaft. Was bietet sich da besser an als eine Auszeit dank Corona. Ein paar freie Tage haben wir uns verdient.“ Denn ansonsten hat die Arbeitswoche von Kristin Brandt sieben Tage, Pflanzen und Beete kennen keine Wochenende. Aber: „Und ich muss mir eingestehen, dass es recht viel Spaß macht: einen Hof zu entwickeln, der vor 25 Jahren völlig vernachlässigt war. Heute kaum vorstellbar, was alles passiert ist. Und trotzdem bin ich noch lange nicht dort angekommen, wo ich mich vor 25 Jahren gesehen habe: mit mir ein funktionierender Biobetrieb.“ Denn ein grüner Daumen und die Leidenschaft für natürliche Produkte sind die eine Seite, die andere ist die Marktwirtschaft. „Bis heute ist der Absatz der Produkte das schwierigste Thema. Ich bin Gärtnerin mit Leib und Seele (Planerin in erster Linie, um den notwendigen Lebensunterhalt zu verdienen). Für die Vermarktung bleibt mir kaum Zeit und Luft.“ Der Absatz über das Internet sei schwierig und zeitraubend. Deshalb hat sie sich Verstärkung geholt und eine Arbeitskraft eingestellt, die sich vor allem um die technischen Bereiche wie Maschinen, Bewässerung und Bau kümmere.

Idylle pur mit wichtigem Hintergrund in Börzow. Quelle: Archiv

Personelle Verstärkung ab dem Frühjahr

Die wichtigste Neuerung für 2021 ist die Entscheidung, die Mitarbeiterzahl weiter aufzustocken. „Da ich regelmäßig Anfragen bekomme, ob ich im Biobereich ausbilde, habe ich mich entschlossen, ab März 2021 eine junge Frau aus Berlin mit in unser Duo zu bringen.“ Ziel sei es, so Kristin Brandt, dass sie im Bereich der digitalen Arbeit vorankomme und dennoch parallel die wichtigen Arbeiten erledigen könne. Allerdings wird sie das Café schließen, beziehungsweise es wird ab 2021 nicht mehr öffnen. Es sei zu aufwändig gewesen, ein hochwertiges Angebot vorzuhalten, am Ende sei es eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen.

Soziale Landwirtschaft in Börzow

Kristin Brandt bei der Ernte der alten und beliebten Sorte „Hasenkopf“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Stattdessen setzt die Unternehmerin auf das Netzwerk in der Region, um ihre Produkte zu vermarkten. Biomärkte gibt es hier nicht. Der Absatz über den Großhandel erweise sich als unbefriedigend. „Mir bleiben hier die Discounter im Nahbereich und Märkte in der Region. Doch möchte ich vor allem weiterhin auf Kräuter, Stauden und Obstgehölze setzen. Da für diese Bereiche noch weniger Verständnis vorhanden ist als für biologisch erzeugtes Essen, muss ich Kanäle finden, um diese Produkte sichtbar zu machen.“ Ein Ziel ist auch der Aufbau einer Solawi (Soziale Landwirtschaft, Anm. d. Red.), dort zahlen Kunden einen monatlichen Beitrag, mit dem die Arbeit auf dem Hof finanziert wird, im Gegenzug erhalten sie Waren, die dort produziert werden. Das Augenmerk von Kristin Brandt liegt hierbei auf der Erweiterung des Gemüseanbaus.

Apropos Qualität: Kristin Brandt weist noch einmal darauf hin, dass es kaum ein besseres Lebensmittel gibt als Wildkräuter. Nur ist derzeit das Problem der Weg aus der Natur zum Kunden, denn der darf nicht allzu lang sein. Eine Abholung direkt vom Hof wäre optimal – aber aktuell schwer umsetzbar. Der Versand per Transportunternehmen koste Zeit und damit Qualität.

Hochwertige Ernährung als Projekt

Im neuen Jahr gibt es die Möglichkeit, an einem Projekt teilzunehmen, in dem es in erster Linie um hochwertige Ernährung geht. Ziel sei es, die Teilnehmer zu einem gesunden Lebenstil zu führen. Eine Auszeit im Grünen und Abseits von all den unwichtigen Dingen der heutigen Zeit könne helfen, seinen Weg noch einmal zu überdenken und neu auszurichten. „Dabei kommen sanfte Entgiftung, Bewegung, Regeneration von Körper, Geist und Seele zur Anwendung.“ Dazu braucht es Ruhe und Geborgenheit. Derzeit ist Winterpause auf dem Kräuterhof, Ende Februar/Anfang März startet Kristin Brandt wieder mit ihrem Kräuterversand. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.brandtgruen.de.

Von Michael Prochnow