Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg meldet am Dienstag 21 neue Corona-Fälle

Wismar

21 Corona-Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt heute in Nordwestmecklenburg gemeldet. Die Inzidenz sinkt nach erster Berechnung dennoch ein wenig, auf nun 75. Trotzdem bleibt der Kreis weiter Risikogebiet.

156 Menschen sind als infiziert in Quarantäne, insgesamt sind es 2067. Seit Montag kamen demnach 72 in Quarantäne hinzu. Die durchschnittliche Sieben-Tages-Inzidenz liegt bundesweit derzeit mit 141 knapp doppelt so hoch wie in Nordwestmecklenburg.

Anzeige

Wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden noch sieben Personen, drei davon intensivmedizinisch, davon zwei unter Beatmung. „Leider müssen wir heute auch einen weiteren Todesfall vermelden – eine Person verstarb im Krankenhaus im Zusammenhang mit Covid-19“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Am Dienstag waren erneut die Hälfte der Neuinfizierten Personen, die bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne waren, hauptsächlich mit einem Infektionsweg über familiäre Zusammenhänge. Und: In einem Pflegeheim in Nisbill (Gemeinde Bibow) kam es zu vier weiteren positiven Testungen bei Bewohnern.

Quarantäne für Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Der Landkreis meldet zudem: Im Fachdienst Bauordnung und Umwelt der Kreisverwaltung wurde eine Fachkraft aus dem Bereich Umweltschutz positiv getestet. Sie und drei weitere Mitarbeiter befinden sich nun in häuslicher Quarantäne. Der Landkreis bittet um Verständnis, dass deshalb die Beantwortung von Anfragen in diesem Bereich derzeit etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. Dennoch würden alle bearbeitet. Allerdings bittet der Fachbereich, diese möglichst per E-Mail und nicht telefonisch zu stellen.

Quarantäne an Schule in Neukloster

Eine erneute Quarantäne-Anordnung musste heute für die Regionale Schule Neukloster erlassen werden. Sie betrifft etwa 30 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9b und 10a, die am 19. oder 20. November in der Schule waren sowie zwei weitere an der Schule beschäftigte Personen. Die Quarantäne gilt zunächst bis 4. Dezember. Grund ist ein positiver Covid-19-Test bei einer Lehrkraft.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von mikro