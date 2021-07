Der gesunkene Fischkutter „Dresden“ hat seine letzte Reise angetreten. Allerdings nicht auf dem Wasser, sondern an einem Schwimmkran hängend: In einer fünfstündigen Aktion wurde er vom Grund der Trave gehoben und nach Lübeck-Siems gebracht. So lief die Bergung ab, die etwa 200 Schaulustige beobachteten.