Selmsdorf

Am Ortsrand von Selmsdorf soll auf einer zum Ortsteil Lauen hin gelegenen Grünfläche ein neues, zehn Hektar großes Gewerbegebiet entstehen. Die Gemeindevertretung hat schon elf Jahre daran geplant. Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten beginnen. Inzwischen gibt es aber Kritik von einer Bürgerinitiative aus dem kleinen Dorf Lauen und auch Einwände der Umweltschutzorganisation BUND.

Zehn Hektar sollen Gewerbegebiet werden

Der Grund für den Widerstand: Das geplante Gewerbegebiet „Kurzstucken“ liegt im 3200 Hektar großen Landschaftsschutzgebiet „Palinger Heide und Halbinsel Teschow“, aus dem die etwa zehn Hektar große Fläche auf Antrag der Gemeinde herausgelöst werden soll. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises hat das in Aussicht gestellt. Außerdem grenzt die Fläche zumindest an das „Grüne Band M-V/S-H“, das zum Nationalen Naturmonument ausgewiesen werden soll. Kritiker behaupten, sie liege im „Grünen Band“, das bereits Anfang der 1990er Jahre durch den Bau des Gewerbegebietes „Herrenwiekers Camp“ beeinträchtigt worden sei.

Diskussion um „Grünes Band“

Das sieht Selmsdorfs Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) anders. „Nach unserer Auffassung verläuft das Grüne Band dort, wo früher der Grenzstreifen war“, sagt er. Das wäre etwas nördlich des bereits bestehenden Gewerbegebiets „Herrnwiekers Camp“. Aus Sicht des BUND war schon der Bau dieses Gewerbegebiets Anfang der 1990er Jahre eine deutliche Störung des „Grünen Bandes“. Allerdings wird das Landschaftsschutzgebiet „Palinger Heide und Halbinsel Teschow“ als Lückenschluss an der Lübecker Stadtgrenze im Biotopoverbund des „Grünen Bandes“ gesehen. Besonders hohen Schutzwert hat dabei der Bereich des „Lübecker Landgrabens“, der das Plangebiet aber nicht betrifft.

Gemeinde pflanzt Wald und Magerrasen

Die Fläche für das Gewerbegebiet wurde als Grünland und Ackerbrache genutzt. „Für die vorgesehene Bebauung dort bietet die Gemeinde einen hohen Ausgleich an“, sagt Marcus Kreft. So werde auf der gegenüberliegenden Seite des Plangebiets eine Fläche mit Magerrasen angelegt und ein Buchenwald gepflanzt. Der Bürgermeister ist auch sicher, dass die beauftragten Planer sich genau mit den Fragen des Natur- und des Artenschutzes befasst haben. „Wir hatten jetzt auch noch einen Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde, bei dem es um den Erhalt von Bäumen ging. Daher werden wir drei Bäume an der Bundesstraße umsetzen“, so Kreft.

Das „Grüne Band“ Das Grüne Band Deutschland ist das erste gesamtdeutsche Naturschutzprojekt: Es wurde auf Initiative des BUND Naturschutz in Bayern e. V. kurz nach dem Mauerfall und der friedlichen Revolution am 9. Dezember 1989 ins Leben gerufen. Der fast 1400 Kilometer lange Geländestreifen entlang der ehemaligen Innerdeutschen Grenze soll ein Grüngürtel bleiben bzw. es wieder werden. Der 50 bis 200 Meter breite Geländestreifen reicht von Travemünde bis zum Dreiländereck bei Hof. Das Grüne Band ist der größte Biotopverbund Deutschlands. Auf seinen Flächen mit den dazugehörigen über 150 Naturschutzgebieten kommen mehr als 1200 in Deutschland bedrohte Arten vor.

Das neue Gewerbegebiet "Kurzstucken" soll gegenüber dem bestehenden Gebiet „Herrenwiekers Camp“ entstehen. Quelle: Malte Behnk

Geschützte Tiere zu wenig beachtet?

Dennoch kritisiert der BUND in einer Stellungnahme zum Projekt, dass der Artenschutze nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Streng geschützte Feldlerchen, Zauneidechsen, Kreuzottern und Fortpflanzungsstätten des Neuntöters – einem Zugvogel – seien von dem Gewerbegebiet betroffen. „Die Einwände und Anregungen von Verbänden wie dem BUND sind Teil einer nächsten Beratung im Oktober, wenn es um den Abwägungsbeschluss geht“, sagt Kreft. Bei solchen Beratungen können auch noch Veränderungen eingearbeitet werden.

Die Feldlerche und die Zauneidechse (o.v.l.) sowie der Neuntöter und die Kreuzotter könnten durch das Gewerbegebiet gestört werden, sagt der BUND. Quelle: Manfred Delpho, Katrin Kunkel, Klaus Haase, Susanne Tieze

Im März sollen Bauarbeiten beginnen

Allerdings möchte die Gemeinde auch im Oktober den abschließenden Beschluss fassen, damit die Unternehmen, die bauen möchten, auch endlich eine Gewissheit haben. Im März soll die Erschließung des Areals beginnen.

Die Gemeinde Selmsdorf plant das Gewerbegebiet "Kurzstucken". Ein Schild weist schon darauf hin. Quelle: Malte Behnk

Zwei große Interessenten waren schon abgesprungen, weil ihnen die Planung zu lange dauerte. Dennoch ist der Großteil der Gewerbegrundstücke bereits reserviert. „Und seit das Baustellenschild aufgestellt wurde, gibt es noch mehr Anfragen“, sagt der Bürgermeister.

Alternative bei Deponie wurde diskutiert

Er und die Gemeindevertreter haben sich auch mit der Frage eines anderen Standorts für ein Gewerbegebiet befasst, wie es die im Juni gegründete Bürgerinitiative aus Lauen vorgebracht hat. „Es wurde durchaus angedacht, in der Nähe der Deponie ein Gebiet zu planen. Dort hat die Gemeinde eine Fläche, die aber als Ausgleich genutzt und von Schafen beweidet wird“, sagt Marcus Kreft. „Außerdem haben wir die Sorge gehabt, dass dann noch mehr Verkehr als bisher durch den Ort fährt. Am bestehenden Gewerbegebiet ,Herrenwiekers Camp’ gibt es bereits Belastungen durch Verkehr, der aber kaum durch den Ort fährt.“

Gewerbe finanziert Städte und Gemeinden

Einen Kritikpunkt, den der BUND im Zusammenhang mit einer möglichen Förderung durch das Wirtschaftsministerium geäußert hat, kann Kreft durchaus nachvollziehen. Den Zielen der Regionalplanung würde eher eine Bündelung von Gewerbeansiedlungen entsprechen. Viele kleine Gewerbeparks, wie der geplante in Selmsdorf, seien lediglich eine Folge der Finanzierung der Kommunen. „Das stimmt. Wir sind auf Gewerbesteuereinnahmen angewiesen. Daher verlangen wir von den Interessenten, dass ein Hauptsitz bei uns errichtet wird“, sagt der Bürgermeister.

Von Malte Behnk