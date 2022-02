Grevesmühlen/Upahl

Nachdem am Montag die Stadt- und Gemeindevertreter von Grevesmühlen und Upahl mehrheitlich für die Umsetzung des Großgewerbegebietes an der A 20 gestimmt haben, wurde jetzt der Vertrag zwischen beiden Kommunen unterzeichnet. In dem Papier ist geregelt, wie Upahl und Grevesmühlen in Bezug auf den Großgewerbestandort zusammenarbeiten werden.

Neben dem Vertragsgegenstand sind in ihr die Zuständigkeiten für die Beantragung von Fördermitteln, für Bauleitplanung und Erschließung sowie Grundstücksvermarktung und Straßenunterhalt festgelegt. Weiterhin werden die Beteiligungsrechte definiert und die Aufteilung von Investitionskosten und von Erträgen, insbesondere des Steueraufkommens, geregelt.

Gewerbesteuer soll 50:50 aufgeteilt werden

Wichtigster Punkt: Die künftigen Einnahmen über die Gewerbesteuer soll zwischen beiden Kommunen zu jeweils 50 Prozent aufgeteilt werden. Unabhängig von der Tatsache, wie groß der Anteil der Fläche auf dem jeweiligen Gemeindegebiet ist. Upahls Bürgermeister Steve Springer sieht der Zusammenarbeit und der Entwicklung des Großgewerbestandortes positiv entgegen: „Für die Entwicklung der Region wäre es ein enormer Fortschritt. Die große Nachfrage zeigt immer wieder, dass wir dringend neue Gewerbeflächen brauchen. Ich bin davon überzeugt, dass sowohl Upahl als auch Grevesmühlen von der interkommunalen Zusammenarbeit profitieren werden.“

Ahnlich sieht es sein Amtskollege Lars Prahler: „Mich freut das, weil ich weiß, dass die Investoren, die sich und ihr Projekt dort vorgestellt haben, es wirklich ernst meinen. Es sind noch viele Dinge auf den Weg zu bringen, damit die Gewerbeansiedlungen auch tatsächlich kommen. Den ersten Punkt auf unserer Liste haben wir heute abgearbeitet: nämlich die Kooperationsvereinbarung zwischen unseren beiden Gemeinden.“

Kommunalaufsicht muss noch zustimmen

Allerdings hat auch der Landkreis noch ein Wörtchen mitzureden bei dem Megaprojekt. Denn die Kommunalaufsicht muss dem Vertrag noch zustimmen. Stadtvertreterin Christiane Münter (Fraktion grevesmühlen.jetzt) hatte im Vorfeld eine Anfrage an den Landkreis geschickt. Wie Yann-Christoph Collin, Fachdienstleiter der Kommunalaufsicht, mitteilte, sei die Zustimmung des Kreises unter anderem an die Auflage geknüpft, dass dort eine entsprechende Anzahl an Arbeitsplätzen entstehen müssten.

Hintergrund ist der Umstand, dass ein Teil des Grunderwerbs über einen Flächentausch erfolgt im Verhältnis 1:6. Das bedeutet, dass der Eigentümer der Grundstücke, die im Bereich des Gewerbegebietes liegen, auf seine Flächen dort verzichtet und im Gegenzug Land übertragen bekommt, das sechsmal so groß ist. Das war das Ergebnis der Vorverhandlungen zwischen Eigentümer und den Kommunen. Dabei handele es sich um einen sogenannten „Unterwerttausch“, so Collin. Weiter: „Die hier relevante Schaffung von Dauerarbeitsplätzen muss vertraglich vom profitierenden Investor zugesichert werden. Ein Verkauf der Gewerbefläche kann folglich nur an einen Investor erfolgen, der eben diese Zusicherung erfüllt; das muss nicht zwingend der von Ihnen benannte Großinvestor sein.“

Kosten von rund 19 Millionen Euro

Rund 19 Millionen Euro, so die erste Kostenschätzung, dürfte das Gewerbegebiet in etwa kosten. Dabei schlägt die Erschließung, die nach Angaben der Stadt zu 82,5 Prozent gefördert werden soll, mit rund 10 Millionen zu Buche. Die Regelung der Grundstücksfragen sowie die übrigen Kosten, wie Projektentwicklung und Beratung, liegen noch einmal bei neun Millionen Euro. Durch den Verkauf der Grundstücke, eine erste Preisschätzung liegt bei 27 Euro pro Quadratmeter, könnten elf Millionen Euro an Erlös eingenommen werden.

Von Michael Prochnow