Selmsdorf

Die Gemeinde Selmsdorf hat die Planung für ein neues Gewerbegebiet, das den Namen „Kurzstucken“ tragen soll, fast abgeschlossen. Eine Bürgerinitiative kritisiert die Pläne, weil die Fläche für das Gebiet aus einem Landschaftsschutzgebiet herausgelöst werden soll und das neue Gewerbegebiet dicht am „Grünen Band“ liegen würde.

Mehrfach hat die Bürgerinitiative im Zusammenhang der Planung des Gewerbegebiets behauptet, Umwelt- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) habe Einfluss darauf genommen, dass ein Stück Schutzgebiet zum Gewerbegebiet umgewandelt wird.

Landkreis ist für Änderung des Schutzgebiets zuständig

Dem widerspricht der Minister auf Anfrage. Er habe zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf das Genehmigungsverfahren genommen. „Für die naturschutzfachliche und naturschutzrechtliche Beurteilung der Bauleitplanung der Gemeinde und für die Entscheidung über die möglicherweise beabsichtigte Änderung der Abgrenzung des LSG ist der Landrat als untere Naturschutzbehörde zuständig“, lässt Backhaus über seine Sprecherin Eva Klaußner-Ziebarth mitteilen. Till Backhaus habe die Gemeinde auch zu keiner Zeit im Bezug auf das Gründe Band und das Landschaftsschutzgebiet beraten.

Einsatz für „Grünes Band“ seit 2019

„Minister Backhaus hat sich in den vergangenen Jahren im Sinne des Naturschutzes und der Erinnerungskultur immer wieder für den Erhalt und die Entwicklung des Grünen Bandes in MV zu einem nationalen Naturmonument eingesetzt“, so Eva Klaußner-Ziebarth. Bereits bei der Umweltministerkonferenz im November 2019 war ein richtungsweisender Entschluss aller Anrainerländer entlang des „Grünen Bandes“ Deutschland gefasst worden, der maßgeblich auf die Initiative von Till Backhaus zurückzuführen sei.

Konzepte für Ausweisung als Naturmonument

Eine Ausweisung als nationales Naturmonument biete die Chance, die unterschiedlichen ökologischen, erinnerungskulturellen und auf das Landschaftserleben ausgerichteten Ziele für das Grüne Band herauszuheben und konzeptionell zusammenzuführen. Dies soll in MV unter dem Dach des Biosphärenreservatsamtes Schaalsee-Elbe erfolgen.

Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, die Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-Vorpommern (StUN) und der BUND-Landesverband MV wollen bei der Verwirklichung eng zusammenarbeiten. Dazu stehen zunächst 300 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes zur Verfügung. Weitere Mittel sollen eingeworben werden.

Umwelt- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) will das Grüne Band schützen. Wirtschaftliche und soziale Belange müssten aber gleich gewichtet sein. Quelle: Michael Prochnow

Wichtig sind rechtsstaatliche Genehmigungsverfahren

Bei dem geplanten Gewerbegebiet in Selmsdorf gehe es nicht darum, was sich der Minister wünscht. „Wichtig ist, dass es ein rechtsstaatliches Genehmigungsverfahren gegeben hat, in dem alle relevanten Interessensgruppen und deren Belange sach- und fachgemäß einbezogen wurden“, so Backhaus. Als Minister für Landwirtschaft und Umwelt stehe er für eine Politik des Ausgleichs, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen gleichermaßen Rechnung trägt.

Das Nationale Naturmonument „Grünes Band“ ist noch nicht ausgewiesen, dazu fehlen noch fachliche Grundlagen. Damit hat Till Backhaus die staatliche Naturschutzverwaltung beauftragt und die dafür notwendige Finanzierung sichergestellt. Dann folgt eine intensive Abstimmung mit allen Beteiligten und Betroffenen zur möglichen Gebietsabgrenzung. Erst danach wird über eine Festsetzung entschieden. Bis dahin gelten am Grünen Band, soweit vorhanden, die Bestimmungen der Landschaftsschutzgebiete.

Von Malte Behnk