 Gewerbepark Upahl/Grevesmühlen: „Das wird kein schöner Anblick.“

Grevesmühlen

42 Hektar groß soll er werden, der Gewerbepark Upahl/Grevesmühlen. Bis 2023 könnte das erste Bauwerk, eine Logistikhalle für Amazon mit 55 000 Quadratmetern Nutzfläche, stehen. Die Pläne sorgen seit Wochen für Diskussionen in der Region. Horst Marten, Ur-Grevesmühlener, ehemaliger Wehrführer und Mitglied des plattdeutschen Theaters, hat auch eine Meinung zu dem Thema. „Wenn man heute von der Autobahn kommt und dann über den Hügel nach Grevesmühlen fährt, links und rechts die Felder, das ist ein schöner Anblick.“ Und genau dieser erste Eindruck von Grevesmühlen wäre dann verschwunden. „Wenn das erste, was die Urlauber von unserer Gegend sehen, eine riesige Halle ist, das kann es doch nicht sein in einem Urlaubsland wie wir es sind.“ Wirtschaftlicher Aufschwung ja, dafür sei er auch. „Aber doch nicht direkt an der Straße und so dicht an der Stadt.“

Der Blick auf Grevesmühlen aus Richtung A 20 kommend. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow