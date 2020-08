Grevesmühlen

Die Gewerkschaft Ver.di hat am Mittwoch zum Streik im DRK Krankenhaus in Grevesmühlen aufgerufen, unterstützt wird sie dabei vom SPD-Kreisverband Nordwestmecklenburg. Vorsitzender Andreas Walus betonte, dass der Streit um einen angemessenen Tarifvertrag schon viel zu lange dauern würde. „Wir unterstützen die Aktion, weil es nicht sein kann, dass Gesprächstermine schon zum zweiten Mal abgesagt wurden.“ Hintergrund ist der Streit zwischen Teilen der Belegschaft, ein Großteil der Mitarbeiter ist bei Verdi organisiert, und der Geschäftsführung. Eigentlich war für den vergangenen Freitag eine neue Verhandlungsrunde angesetzt gewesen. Die hatte die DRK-Geschäftsführung kurzfristig abgesagt.

Vorwürfe in den sozialen Medien

Nach Informationen der OZ soll es bei der Absage zum einen um verbale und in den sozialen Medien veröffentlichte Angriffe auf den Betriebsrat gehen. Der Betriebsrat des Krankenhauses hatte im Juli einer bei Teilen der Belegschaft im Krankenhaus umstrittenen Betriebsvereinbarung zugestimmt. Ein weiterer Grund zur Absage der Verhandlungen, ließ die Krankenhausführung mitteilen, soll der Vorwurf der Rechtswidrigkeit der internen Krankenhaus-Betriebsvereinbarung des Ver.di-Verhandlungsführers, Gewerksschaftssekretär Johannes Brückner sein.

Medizinische Versorgung bleibt gewährleistet

Am Mittwoch verteilte die Gewerkschaft die Streikaufrufe im Krankenhaus, nach OZ-Informationen sollen die Mitarbeiter am Donnerstag die Arbeit niederlegen. Die medizinische Notallversorgung, so teilte die Gewerkschaft mit, werde allerdings auf jeden Fall erhalten bleiben, sollte es tatsächlich zum Streik kommen. Die Krankenhausführung hat die Möglichkeit, juristisch gegen den Streik vorzugehen. Das DRK-Krankenhaus in Grimmen ist ebenfalls betroffen, auch dort soll gestreikt werden.

Von Michael Prochnow