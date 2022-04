Nach den Erfolgen der vergangenen Wochen ist der FC Hansa auf einem ausgezeichneten Weg, den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga endgültig perfekt zu machen. Im nächsten Heimspiel am 17. April empfangen die Rostocker die Mannschaft von Jahn Regensburg. Die OZ verlost 100 mal 2 Freikarten für dieses Spiel. So können Sie dabei sein.