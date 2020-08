Grevesmühlen

Das heftige Gewitter am Dienstag hat in Grevesmühlen für einen Feuerwehreinsatz an der Sparkasse gesorgt. Der Starkregen führte dazu, dass Wasser in die Tiefgarage eindrang, einen halben Meter hoch stand dort das Wasser, die Abflüsse waren mit den Wassermassen überfordert. Die Feuerwehr Grevesmühlen pumpte das Regenwasser ab, weitere Einsätze blieben in der Stadt aus. Dafür musste die Besatzung der Drehleiter in der Nacht ausrücken, in Metelsdorf stand eine Scheune in Flammen, die Grevesmühlener Feuerwehrleute unterstützten die Rettungsarbeiten mit der Drehleiter.

Min Metelsdorf brannte Dienstagnacht eine Scheune ab. Quelle: Schmidt

Von Michael Prochnow