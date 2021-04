Gibt es bald wieder Kult-Softeis in Rüting?

Rüting

Immer noch steht es auf dem Schild: „Wegen Corona vorübergehend geschlossen“. Darüber „bis bald“ und ein Smiley mit geschlossenen Augen, der lieb lächelt und zu sagen scheint: „Es tut uns leid.“ Das Schild, das irgendwie anrührt, steht an der Landstraße 03, die auch durch das Dorf Rüting an Horns Gasthaus vorbeiführt.

Horns Gasthaus ist die Adresse vor den Toren der Stadt Grevesmühlen, die bestes, kultiges Softeis im Frühling und Sommer verspricht. Softeis, das noch so schmeckt wie früher und von der Familie Ehlers, die das Traditionsgasthaus seit 1988 betreibt, selbst hergestellt wird.

Warten auf das Kult-Softeis

Doch es ist eben immer noch kein normaler Frühling, sondern der zweite Corona-Frühling, der ins Land zieht. Seit November sind die Gasthäuser nicht nur in Nordwestmecklenburg geschlossen. Schlimm – auch besonders für Horns Gasthaus.

Schließlich gibt es hier nicht nur Eis, das normalerweise Einheimische und Besucher Nordwestmecklenburgs in Scharen anzieht, sondern auch leckeres Essen. Futtern wie bei Muttern. Auch für Familienfeiern wird hier normalerweise gekocht. Doch auch groß gefeiert wird corona-bedingt nun schon seit Monaten nicht.

Noch ist es still an Horns Gasthaus in Rüting. Quelle: Annett Meinke

Birgid Ehlers (69), die die Geschäfte bereits vor Corona an ihren Sohn Harald übergeben hat, jedoch noch tatkräftig mithilft, ist traurig, dass es immer noch nicht losgehen kann. Eigentlich hatte Sohn Harald bei der derzeit so unsicheren Lage beschlossen, erst dann wieder zu öffnen, wenn wieder Außengastronomie erlaubt ist. „Normalerweise lohnt nur das Eisgeschäft nicht“, sagt sie. Schon gar nicht dann, wenn nicht einmal Ausflügler aus Lübeck erlaubt sind. „Hinzu kommt, dass bei den derzeitigen Bestimmungen unsere Gäste nicht einmal hier draußen in Ruhe sitzen und ihr Eis genießen oder auf Toilette gehen können.“.

Zu harte Regeln in MV

Manchen Einheimischen, die sehnsüchtig auf das Rütinger Eis warten, wäre das wohl egal. Hauptsache einen Ausflug nach Rüting unternehmen, Eis holen, ein paar Schritte durch Rüting spazieren.

Birgid Ehlers will nichts versprechen. Aber dann sagt sie: „Wir werden in der Familie noch einmal darüber reden.“ Sie findet es furchtbar, wie sehr sich Mecklenburg-Vorpommern auch nach außen abschottet. „Das macht kein anderes Bundesland in dieser Härte. Was für ein Bild die Touristen von uns haben müssen. Hoffentlich kommen sie trotzdem wieder, wenn es so weit ist.“

Ihre fünf Mitarbeiter halten die Ehlers immer noch über das Kurzarbeitergeld. Auch sie wollen endlich wieder loslegen – und zwar dauerhaft. „Es ging doch im vergangenen Frühling und Sommer auch mit den Sicherheitskonzepten in der Gastronomie. Warum sollte das in diesem Frühjahr und Sommer nicht funktionieren?“, fragt sich Birgid Ehlers.

Von Annett Meinke