Giftköder in Boltenhagen: Hundebesitzer sind alarmiert

Boltenhagen

Wer macht sowas? Diese Frage stellen sich Hundebesitzer in Boltenhagen, die davon gehört haben, dass im Ostseebad giftige Köder ausgelegt worden sein sollen. Offenbar versucht jemand bewusst, Hunden Schaden zuzufügen.

Erst am Sonntag hat der Boltenhagener Ville Franz (15) beim Spaziergang mit Familienhund Arnold ein aufgeweichtes, ausgehöhltes Brötchen entdeckt, das mit einem grünblauen Granulat präpariert war. „Ich hatte schon davon gehört, dass im Ort Giftköder liegen sollen. Deswegen war ich auch sehr aufmerksam“, sagt der Schüler. An der Ostseeallee, westlich vom Kletterpark war ihm das wahrscheinlich vergiftete Brötchen aufgefallen. „Es war in einem Busch zwischen Weg und Straße“, sagt der 15-Jährige.

Im Internet habe er dann gesucht, um was es sich bei den Körnern gehandelt haben könnte. „Es kann Rattengift oder auch Dünger gewesen sein“, vermutet Ville Franz. „Ich habe dann gleich die Polizei in Grevesmühlen angerufen“, berichtet er. Die Beamten hätten aber mindestens eine halbe Stunde ins Ostseebad gebraucht, um das manipulierte Brötchen zu sichten. „Da haben sie gesagt, ich könnte es auch direkt entsorgen. Das habe ich dann gemacht“, berichtet Ville Franz.

In solchen Büschen an der Ostseeallee hat Ville Franz ein ausgehöhltes Brötchen mit grünblauen Körnern gefunden. Quelle: Malte Behnk

Hundebesitzer sind in Sorge

Auch beim Bauhof in Boltenhagen ist das Thema bekannt. Mitarbeiter halten die Augen auf, haben bisher aber noch nichts gefunden. Viele Hundebesitzer im Ostseebad sind inzwischen alarmiert. Wie Ville Franz gibt einer die Info an andere weiter. Sie alle sind besorgt. „Mein Kleiner hat so etwas als Welpe knapp überlebt. Er musste in eine Tierklinik, weil er nicht fressen und trinken konnte. Die Schleimhäute waren schwer geschädigt“, schildert ein Mann auf der Strandpromenade. Er wird nun noch aufmerksamer mit seinem Hund spazieren gehen. „Von der Leine lasse ich ihn sowieso nicht.“

Kontakt zu Tierärzten und Polizei Wer etwas findet, das wie ein Giftköder aussieht, sollte die Polizei anrufen. Sie ist in Grevesmühlen unter 038 81 / 72 00 erreichbar. Wer den Verdacht hat, dass sein Hund Gift gefressen habe, sollte möglichst schnell einen Tierarzt aufsuchen, der den Hund zum Erbrechen bringt. Dr. Torsten Rieckhoff in Boltenhagen: 038 825 / 23 102 oder 0172 / 310 40 32 Dr. Carsten Schmoldt in Klütz: 038 825 / 22 333 oder 0177 / 59 780 14 Dr. Ina Rheker in Goldbeck bei Klütz: 038 825 / 26 50 90 oder 0171 / 155 75 23

Informationen machen die Runde

Eine andere Frau, die mit ihrem Hund vor der Apotheke an der Ostseeallee steht, hat schon von Bekannten gehört, dass Giftköder in Boltenhagen ausgelegt wurden. „Es soll wohl Wurst mit so etwas wie Spülmaschinen-Tabs gewesen sein“, sagt sie. „Ich habe meinen Hund immer an der Leine, wenn wir im Ort sind. Aber ich passe jetzt noch mehr auf.“

Hundebesitzer sind vorsichtig. In Boltenhagen wurden mehrfach Giftköder gefunden. Quelle: Malte Behnk

Eine ältere Dame an der Ostseeallee sagt, was eine Vergiftung nicht nur für das Tier bedeutet: „Ich würde wahnsinnig werden, wenn meinem Hund so etwas passieren würde und ich zusehen müsste, wie er elendig leidet“, sagt sie und will mit Argusaugen aufpassen. „Leider frisst meiner alles, was ihm vor die Nase kommt.“

Ein Blindenhund ist betroffen

Bei der Polizei in Grevesmühlen sind inzwischen mehrere Anzeigen eingegangen. Auch in Boltenhagen wurden danach Bereiche abgesucht. Polizeisprecherin Jessica Lerke erklärt auf Nachfrage: „Seit dem Jahresbeginn ist uns bislang ein Vorfall bekannt, in dem ein Hund geschädigt wurde. Ein Blindenhund hat offenbar etwas gefressen und sich dann übergeben. Er soll dann auch umgefallen sein.“ Ein Teil des Erbrochenen sei nun an ein Labor zur Untersuchung geschickt worden.

Tierärztin rät zu Wachsamkeit und Training

„Nachdem mir auch der Fund von Gift an der Ostseeallee gemeldet wurde, habe ich eine Warnung veröffentlicht“, sagt Tierärztin Dr. Ina Rheker aus Arpshagen bei Klütz. Sie rät neben der Wachsamkeit beim Spaziergang auch dazu, ein Anti-Köder-Training zu absolvieren. Dabei lernt der Hund, alles was er gerne fressen oder ins Maul nehmen möchte, zu ignorieren. „Auf jeden Fall sollte man mit dem Hund üben, sofort etwas auszugeben und dass man ihm problemlos ins Maul fassen kann“, so Rheker.

Daraufhin hat die Tierärztin eine Warnung auf ihrem Google-Profil veröffentlicht. „Sollte ein Hund etwas gefressen haben, ist es besser, direkt zu einem Tierarzt zu gehen als Symptome abzuwarten“, sagt Ina Rheker. „Mit einer Spritze kann er schnell zum Erbrechen gebracht werden“, sagt sie. Je nach Art des Giftes seien auch die Symptome unterschiedlich. Es könne sich um Durchfall und Erbrechen handeln. Bei Rattengift werden aber auch die Schleimhäute angegriffen und es kann zu massiven Blutungen kommen.

Unfall im Haushalt auch möglich

Auch Tierarzt Dr. Torsten Rieckhoff in Boltenhagen ist auf das Thema aufmerksam gemacht worden. Er habe in diesem Jahr schon Tiere behandelt, deren Symptome auf eine Vergiftung hindeuten könnten. „Das kann ich aber nicht sicher belegen. Es kann sich auch um Unfälle handeln, dass sie im Haushalt etwas gefressen haben“, sagt er.

Von Malte Behnk