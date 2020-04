Covid-19 - In der Natur statt in der Kirche: Gläubige in Nordwestmecklenburg treffen sich unter freiem Himmel

Pastoren in Dassow, Schönberg, Herrnburg und Beidendorf laden zum Open Air-Gottesdienst. Andere Kirchengemeinden in der Region warten noch die Entwicklung der Corona-Krise ab.