Grevesmühlen

Aufgrund der Förderung durch den Bund können Kunden in Nordwestmecklenburg unter bestimmten Umständen ihren Breitbandanschluss kostenlos erhalten. Vorausgesetzt sie schließen einen Vertrag über mindestens zwei Jahre mit der Wemacom ab und haben sich rechtzeitig, also vor Beginn der Bauphase, dafür entschieden. Wer sich später dafür entscheidet, oder seinen Anbiete nicht wechseln will, auch der erhält einen Glasfaseranschluss, allerdings staffeln sich die Preise dann anhand der Zeitschiene. Da sich derzeit nicht nur die Planungs- sondern auch die Bauphasen verschoben haben, gibt es neue Rahmenbedingungen für die Preise:

Zwei-Jahres-Vertrag mindert den Anschlusspreis

Kostenfrei ist der Hausanschluss (zumindest wenn die Anschlusslänge auf dem Grundstück 15 Meter nicht überschreitet), wenn sich die Kunden in der Planungsphase für die Wemacom entscheiden, das beinhaltet allerdings einen Laufzeitvertrag mit dem Unternehmen, der mindestens zwei Jahre bestehen bleibt.

199 Euro kostet der Hausanschluss, wenn sich die Haus- oder Grundstückseigentümer während der Bauphase, also während die Subunternehmer dabei sind, die Lehrrohre in der jeweiligen Gemeinde zu verlegen, entscheidet. Auch hier ist ein Laufzeitvertrag über mindestens zwei Jahre Bedingung.

1299 Euro sind fällig, wenn die Kunden sich während der Betriebsphase für einen Anschluss entscheiden. Ebenfalls inklusive Laufzeitvertrag über mindestens zwei Jahre.

599 Euro sind es während der Planungsphase ohne einen Vertrag.

999 Euro kostet der Hausanschluss in der Bauphase ohne Vertrag.

2499 Euro müssen Kunden aufbringen, wenn sie ohne einen Vertrag einen Hausanschluss beantragen.

Das sind die einzelnen Tarife im Vergleich

Die Tarife der Wemacom: Auch wer über einen Glasfaseranschluss verfügt, unbegrenzttes Surfen hängt – wie bei jedem Anbieter – am jeweiligen Tarif, für den der Kunde sich entscheidet. Für 29,99 Euro (nach einem Jahr 39,99 Euro) gibt es 100 Mbit/s pro Monat, für 34,99 Euro (44,99 Euro nach einem Jahr) immerhin 200 Mbits/s, für 84,99 Euro (94,99 Euro nach einem Jahr) 1000 Mbits/s. Telefon kommt noch hinzu.

Zum Vergleich: Bei der Telekom gibt es die 50 Mbits/s für 19,45 Euro (in den ersten sechs Monaten, danach 38,95 Euro), 100 Mbits/s kosten nach einem halben Jahr ebenfalls 43,82 Euro, 250 Mbit/s gibt es für 58,43 Euro. Wer zusätzliche Angebote wie Netflix nutzen will, zahlt ebenfalls weiter dazu. 1&1 lockt zwar mit 0 Euro im Angebot, aber auch hier gilt: Nach einem halben Jahr steigen die Preise, dann kostet der DSL 16-Anschluss (16 Mbit/s) 29,99 Euro, 50 Mbit/s gibt es für 34,99 Euro und 1000 Mbit/s über Glasfaser kosten 69,99 Euro.

Von Michael Prochnow