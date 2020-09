Glasin

Es klang wie ein Hitchcock-Krimi, war aber blutige Realität: In Nordwestmecklenburg sind vor zehn Jahren aggressive Kolkraben über Freilandrinder hergefallen. So griffen sie unter anderem in Glasin neugeborene Kälber an und hackten sie zu Tode. In Scharen von bis zu 50 Vögeln fielen sie über die wehrlosen Tiere her.

„Ich hab es mit eigenen Augen gesehen. Da guckte das Kalb aus der Kuh und es saßen schon die Kolkraben hinten auf dem Muttertier und haben dem Kalb die Augen ausgepickt“, schilderte Andreas Jentzen von der Landboden GmbH. Fünf Kälber hatten die Kolkraben im Jahr 2010 zerfleischt.

Raben hackten Augen aus

Das Problem kannte man auch in Klein Mulsow bei Neubukow. „Wenn speziell junge Kühe beim Kalben auf der Weide sind, dann gehen die Kolkraben an die frisch geborenen Kälber, fangen an, die Augen auszuhacken, den Nabel anzupicken und die Schwanzspitze anzuhacken. Das geht so weit, dass die Mutter das Kalb nicht annimmt. Die Kolkraben bearbeiten es so lange, bis es gestorben ist“, erzählte Landwirt Thomas Hopp.

Um dem ein Ende zu setzen, beantragte die Landboden GmbH in Glasin, die unter Schutz stehenden Vögel schießen zu dürfen. Mit Erfolg. Wegen des großen Schadens machte die untere Jagdbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg eine Ausnahme.

Vier Raben wurden abgeschossen

Vier junge Kolkraben durfte Jäger und Landwirt Andreas Jentzen abschießen. Für ihn nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und selbst das war nicht immer einfach, wie er feststellte: „Man muss sich wirklich super tarnen, die sind so clever. Wenn man irgendwo in den Busch reinkriecht, dann warten die so lange, bis ich aus dem Busch wieder rauskomme. Die können wunderbar gucken.“

Kritik hagelte es vonseiten des Nabu-Kreisverbandes Nordwestmecklenburg. Das Abschießen der Kolkraben ist vom seinerzeitigen Vorsitzenden als „naturschutzrechtlicher Unsinn“ bezeichnet worden. Die Nachrichten, dass Kolkraben neugeborene Kälber angreifen würden, wären zwar nicht neu, aber so etwas sei die Ausnahme.

Die intelligenten Tiere, die bis zu 60 Jahre alt werden können, hätten es vor allem auf die Nachgeburt abgesehen. Wenn sich aber geschwächte Kälber oder Lämmer nicht wehren können, dann könne es zu solchen Angriffen kommen. Der Vorsitzende sah die Landwirte in der Verantwortung. Die wissen, wann die Kuh kalbt. Und dann müsse sie im Auge behalten werden.

Von Jana Franke