Grevesmühlen/Schlutup

Als am Wochenende ein Kollege über sein erste Kfz berichtete, kamen sofort Erinnerungen hoch an den Sommer 1990. Mitten im Wendechaos hatte ich für 200 Mark (Ost) einen Lkw-Führerschein bei der sich gerade auflösenden GST ( Gesellschaft für Sport und Technik, Anm. d. Red.) gemacht, ich hatte keinen blassen Schimmer vom Autofahren. Blind vom Konsumrausch erwarb ich trotz guter Ratschläge von Freunden (Lass die Finger von dem Schrotthaufen!) einen Opel Kadett C Coupe, Baujahr 1974. Gut, die faustgroßen Rostlöcher im Kotflügel, das undichte Glashubdach, die laut um Hilfe wimmernden Ventilstößel waren vielleicht ein paar Mängel. Aber sie waren nichts gegen das Gefühl des ersten eigenen Autos. Es hielt drei Monaten. Wenigstens schaffte der Opel den Weg zum Stones-Konzert nach Prag und zurück. Wobei, das stimmt nicht ganz, der Kühlerschlauch platzte auf der Rückfahrt kurz hinter Berlin. Aber bis nach Grevesmühlen fuhr er noch – direkt auf den Schrottplatz.

Von Michael Prochnow