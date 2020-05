Grevesmühlen

Schon bevor das winzige Corona-Virus die Welt eroberte, sie in Angst versetzte und vieles außer Kraft setzte, was bis dahin oft als selbstverständlich galt, war vielen Menschen klar, dass es in unserer Welt auf Dauer eigentlich nicht so weiter gehen kann. Dass hemmungsloses Profitstreben, besinnungslose Globalisierung und vieles, was sich verschoben hatte im Verlauf der Jahre, dem irren Run von Lemmingen auf das Steilufer glich, von dem sie dann irgendwann massenhaft ins tosende Meer stürzen würden. Jetzt hört man immer wieder: „Nun wird alles anders. Eine andere, neue Gesellschaft entsteht.“ Mit Verlaub, ich bin skeptisch und das, obwohl ich eigentlich immer notorische Optimistin war. Reichen acht Wochen „lockdown“ um eine ganze Welt in eine andere Umlaufbahn zu schießen? Sicher nicht. Und dennoch – wir haben keine Wahl! Jeder von uns wird weiterzumachen, so gut er oder sie es eben kann. Fakt ist, letztlich hat sich die Welt tatsächlich im Großen und Ganzen letztlich doch immer zum Besseren entwickelt. Mal schauen, was möglich ist.

Von Annett Meinke