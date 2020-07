Grevesmühlen

Legoland liegt eigentlich in Dänemark. Aber wir haben inzwischen eine Zweigstelle eröffnet, keine Ahnung, wie viele Bausteine sich in den unzähligen Kisten befinden, die im Zimmer unsere Sohnes lagern. Aber es sind sehr, sehr viele. Stundenlang bastelt er daraus Fahr- und Flugzeuge mit Namen, die ich im Leben noch nicht gehört habe. Aber er hat Spaß daran, und immer noch besser als auf dem Handy rumzudaddeln. Das Problem dabei, die Teile liegen grundsätzlich auf dem gesamten Fußboden im Kinderzimmer verteilt. Und wer einmal im Dunkeln barfuß auf so ein Teil getreten ist, der weiß, was Schmerzen sind. Vor allem, wenn man dabei auch noch ins Straucheln kommt und der Länge nach hinschlägt. Durch den Krach wurde der Drittklässler sogar wach. Sein Kommentar auf meinen Hinweis, dass er doch hätte längst aufräumen sollen: „Das habe ich auch gemacht, aber dann habe ich ein neues Fahrzeug gebaut und brauchte ein paar Teile.“

Von Michael Prochnow