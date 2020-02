Glosse: Wenn das Handy nichts bringt

Grevesmühlen

Vielleicht haben Sie ja davon gelesen oder gehört: Eine Frau und ihre drei Töchter irrten 34 Tage orientierungslos durch den südamerikanischen Regenwald. Ihr Leben hatten sie fast aufgegeben, denn Trinkwasser zu finden, stellte sich als große Herausforderung heraus. Mitten im Amazonasgebiet stießen sie schließlich auf einige Ureinwohner vom Stamm der Secoya – eine indigene Gruppe, der nur noch wenige Hundert Menschen angehören. Hilfe holten diese über – man höre und staune – Facebook.

Zugegeben: Mit dem Thema Ureinwohner habe ich mich noch nicht eingehend beschäftigt. Aber – und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich will wahrlich nicht überheblich klingen – bis vor Kurzem passten für mich Worte wie Ureinwohner und Handy geschweige denn Facebook nicht zusammen. Und irgendwie auch nicht Regenwald und Handyempfang. Hilfe! Und hier in der Gegend kann ich mitunter nicht mal im Nachbardorf telefonieren. Denken Sie nur an die Hünengräber. Von dort jemandem den Standort mitteilen? Unmöglich!

Über die Autorin

Von Jana Franke