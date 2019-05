Mit dem Goethestein in Boltenhagen sollte im August 1949 an den Dichter Johann Wolfgang von Goethe erinnert werden, der am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren wurde und 1832 in Weimar starb.

„Mir ist nicht bange, dass Deutschland nicht eins werde ...“, stand in den Stein gemeißelt. Dieses Zitat geht noch weiter: „unsere, guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige tun!“

In den 1970er Jahren wurde angeordnet, das Zitat zu ändern. So stand lange „Welche Regierung die beste sei? Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren“ auf dem Goethestein.

Erst 2008 wurde das ursprüngliche Zitat wieder auf einer Platte am Stein angebracht und jetzt erneuert.