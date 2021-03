Gostorf

Der genetische Fingerabdruck ist nicht nur für Menschen und Tiere wichtig, auch für das Wachstum von Pflanzen spielen die Gene eine entscheidende Rolle. Denn nicht jeder Baum wächst in jeder Klimazone. Auch deshalb ist die Arbeit der Samenpflücker so wichtig, die in diesen Tagen wieder in der Kiefernschonung des Grevesmühlener Forstamtes dabei sind, die Zapfen zu pflücken, um daraus die Samen zu entfernen. Von November bis März wird geerntet.

Die Setzlinge, die in den Baumschulen daraus gezogen werden, haben einen entscheidenden Vorteil: Sie stammen aus einem natürlichen Umfeld, sind an das norddeutsche Klima gewöhnt und können so auch in Regionen wachsen und überleben, in denen das Klima etwas rauer ist. Die Zapfen werden erst zwischengelagert und anschließend Wärme ausgesetzt, damit sie sich öffnen und die Samen eingesammelt werden können.

Von Michael Prochnow