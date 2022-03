Gostorfer Pokalschreck: Am Sonnabend geht es in die nächste Runde

Gostorf

Wenn am Sonnabend um 14 Uhr das Pokalspiel auf der Gostorfer Festwiese angepfiffen wird, dann ist der Gastgeber zwar der Außenseiter. Aber die Männer des Gostorfer SV haben in den vergangenen Partien eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass der Pokal eben andere Gesetze hat. Zu Gast ist der Mecklenburger SV, der derzeit auf Platz 3 in der Kreisoberliga rangiert. Die Gostorfer hatten in den Partien zuvor bereits durch ein Freilos, einen Sieg im Elfmeterschießen gegen VfL Neukloster II und ein 4:1 gegen den SV Bad Kleinen gezeigt, was sie können. Nun wartet die nächste Aufgabe am Sonnabend.

Von OZ