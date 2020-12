Gostorf

Dorffeste, Vereinsfeiern, Erntefest, Familienfeier – auch im Gostorfer SV hat die Corona-Krise Spuren hinterlassen. Einer der aktivsten Vereine, wenn es um den Zusammenhalt in der Gemeinde geht, musste kräftig auf die Bremse treten. Der Vereinsvorsitzende Jörg Milbrecht wendet sich deshalb an die Mitglieder in dieser herausfordernden und schwierigen Zeit, in der zum zweiten Mal das kulturelle und sportliche Leben lahmgelegt wurde. „Sämtlicher Trainings- und Wettkampfbetrieb musste eingestellt werden. Unser Saal hat lange keine Feste erlebt, im Sommer konnten weder Sportfest noch unser 65-jähriges Vereinsjubiläum stattfinden“, so der Vorsitzende. Auch die beliebten Vorweihnachtsfeiern finden in diesem Jahr nicht statt.

Keine Mitgliedskündigungen trotz der Krise

Finanziell laufen die normalen Zahlungsverpflichtungen weiter, obwohl die Einnahmen durch die Veranstaltungen fehlen. Förderung gibt es für den GSV nicht. Dennoch werde es keine Beitragserhöhungen geben, wie Jörg Milbrecht betont. Denn der Vereine stehe trotz aller Schwierigkeiten auf finanziell gesunden Füßen. Der Grund: Die Mitglieder haben dem Gostorfer SV auch in der Krise die Treue gehalten, Kündigungen habe es nicht gegeben. Auch die Gemeinde hilft dem Verein. „Wir wollen hoffen, dass im nächsten Jahr der Trainingsbetrieb in den einzelnen Sektionen wieder aufgenommen werden kann.“

Vereinsfest wird 2021 nachgeholt

2021 soll auch das große Vereinsfest zum Jubiläum nachgeholt werden, dann eben zum 66. Geburtstag des Gostorfer SV. Dafür hat der Verein schon jetzt die Band „ Leela Mare“ engagiert. Bei Fragen zu den aktuellen Corona-Regeln steht der Vorstand den Mitgliedern zur Verfügung. Jörg Milbrecht und seine Mitstreiter wünschen den GSV-Mitgliedern einen Guten Rutsch und ein frohes Weihnachtsfest. Auf dass sich alle 2021 wiedersehen – nach Corona.

Von Michael Prochnow