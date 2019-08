Gostorf

Das rockt: Am kommenden Freitag, 16. August, lädt der Gostorfer SV zum Sommerfest ein. Ort des Geschehens ist natürlich die Festwiese in der Gemeinde am Sportplatz. Der Biergarten soll wieder zum Leben erweckt und der Treffpunkt werden, der er viele Jahrzehnte war. Als Höhepunkt der Veranstaltung werden Two Country Men auftreten, die beiden Männer sind für Stimmung und vor allem für Countrymusik bekannt. Der Eintritt ist frei.

Von Michael Prochnow