Gostorf

Dorffeste durften wegen der Corona-Pandemie lange nicht gefeiert werden, Maibäume wurden ohne Publikum aufgestellt, Sportverein mussten sich Lösungen übers Internet überlegen oder abwarten, bis man sich wieder treffen darf. Umso größer war jetzt die Freude in Gostorf, als der Sportverein dort eine Radtour im Sonnenschein organisiert hatte. 28 Frauen, Männer und Kinder von den etwa 370 Einwohnern beteiligten sich an der gemütlichen Ausfahrt durch das sonnige Nordwestmecklenburg und trafen sich endlich mal in einer größeren Gruppe wieder.

Treffpunkt der Radtour war der Sportplatz in Gostorf. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Vom Sportplatz ins Kloster

Treffpunkt für alle Radler war der Sportplatz in Gostorf. Von dort fuhren sie über Börzow und Bernstorf bis nach Rehna. Dort stärkten sich nicht nur alle bei Kaffee und Kuchen, sondern es wurde auch das Kloster besichtigt, das 1237 von einer Nonnengemeinschaft gegründet wurde, die später dem Prämonstratenser-Orden angehörten und das einen Kräutergarten nach der Philosophie der Hildegard von Bingen in seinen Mauern beherbergt.

Die 34 Kilometer lange Strecke von Gostorf nach Rehna und zurück schafften alle 28 Teilnehmer leicht. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Endlich wieder sportlich in der Gruppe

Am Nachmittag fuhr die Gruppe wieder nach Gostorf zurück, wo sich alle bei Gegrilltem und kühlen Getränken noch einmal austauschten und den Abend ausklingen ließen. „Wir waren alle glücklich, dass wir endlich wieder mit mehreren Teilnehmern sportlich aktiv sein konnten“, freute sich nach der Tour der Vorsitzende des Gostorfer SV, Jörg Milbrecht, der unter anderem mit dem Versorgungsteam Ilona und Detlef Nevermann schon die nächste Radtour plant.

Von Malte Behnk