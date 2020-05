Grevesmühlen

Im Pfarrsprengel Grevesmühlen-Diedrichshagen können Christen künftig zwischen Gottesdiensten mit und ohne Gesang wählen. Die Kirchengemeinderäte haben in ihren Sitzungen beschlossen: Gottesdienste finden in gekürzter Form in den Kirchen mit den entsprechenden Abstandsregelungen und Vorschriften statt.

Alle singen vor der Kirche

Bis auf Widerruf wird im ersten Gottesdienst zu Pfingsten wie von der Nordkirche empfohlen in Diedrichshagen nicht gesungen, während man in Grevesmühlen damit rechnen muss, dass die Gemeinde zuweilen zum Mitsingen eingeladen wird. „An beiden Orten singen die Gemeinden das letzte Lied draußen neben der Kirche“, teilt Pastorin Maria Harder mit.

In der Kirche in Diedrichshagen gibt es Gottesdienst ohne Gesang. Lediglich ein Lied singen alle zum Abschluss unter freiem Himmel. Quelle: Dirk Hoffmann

Zettel mit Namen und Telefonnummer

Maria Harder - Pastorin St. Nikolai Kirche Grevesmühlen Quelle: Annett Meinke

„Für den einfacheren Ablauf bitten wir, Zettel mit Namen und unbedingt Telefonnummern mitzubringen und diese beim Eingang abzugeben“, sagt Maria Harder. Die Daten werden im Sinne der Corona-Hygieneregelungen vier Wochen verwahrt und dann wieder vernichtet.

Himmelfahrt nicht in Kastahn

Der Gottesdienst zu Himmelfahrt, der traditionell in Kastahn stattfand, wird dieses Jahr ausnahmsweise im Pfarrgarten mit Bläsern an der Kirche in Grevesmühlen gefeiert.

Von Malte Behnk