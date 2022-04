Greevsmœhlen statt Kreihnsdörp: Kritik an plattdeutschem Namen für Grevesmühlen nimmt zu 

Grevesmühlen

Die Entscheidung der Grevesmühlener Stadtvertretung, den plattdeutschen Ortsnamen als Zusatz an den Ortsschildern anzubringen, sorgt für reichlich Kritik. Und zwar nicht an dem Umstand, auf die Geschichte hinzuweisen, sondern an dem Namen für Grevesmühlen. Der lautet nämlich Greevsmœhlen. Zwar ist Grevesmühlen vor allem als Kreihnsdörp – auf hochdeutsch Krähendorf – bekannt. Doch dieser Begriff kam noch nicht einmal in die nähere Auswahl für den plattdeutschen Zusatz. Denn den Namen hat der Heimatverein in Zusammenarbeit mit Matthias Vollmer vom Institut für deutsche Philologie in Greifswald ausgesucht. Zudem gab es Auflagen vonseiten der Landesregierung, denn der Zusatzname müsse einen direkten Bezug zum Ortsnamen haben.

Dazu schreibt Margarete Steffen aus Diedrichshagen: „Ich bin eine Freundin der plattdeutschen Sprache und der Stadt Grevesmühlen, auch wenn ich im Umland wohne. Der Heimatverein und die Stadtvertretung haben es sicher gut gemeint, aber mit dem Ergebnis kann ich – und wie ich höre auch viele andere – nicht zufrieden sein. Was sollen neue Ortsschilder, auf denen nur ein Buchstabe, den es eigentlich gar nicht mehr gibt, sowie zweimal das ‚e‘ verschoben wird, bringen? Ich kenne auch keinen, der den Stadtnamen auf Platt so ausspricht, wie er jetzt geschrieben werden soll.

Alle haben natürlich an ‚Kreihnsdörp‘ gedacht, was wohl dem Wunsch der Einwohner entspricht und auch für die Vereine und den Tourismus populär ist. Rechtlich ist von oberer Stelle im Land sicher richtig entschieden worden. Aber so recht zufrieden kann in Grevesmühlen wohl keiner damit sein. Auch wenn das Geld gespendet wurde. Lieber Heimatverein, liebe Stadtvertreter. Überlegt es euch noch einmal. Einen Beschluss kann man auch rückgängig machen und der Heimatverein hat sicher noch andere Projekte, mit denen Kreihnsdörp weiter interessant gemacht werden kann.“

Von Michael Prochnow