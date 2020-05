Grenz-Museum nahe Selmsdorf wegen Corona im Krisenmodus

Erinnerungen an die Teilung Deutschlands und die Wiedervereinigung bewahren: Das ist das Ziel des Vereins „ Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutup. Er will das Geschichtsbewusstsein besonders der jungen Generation fördern. Am 9. November 2004 eröffnete er in einem ausgedienten Gebäude des Zolls und des Bundesgrenzschutzes das Grenzmuseum. Die Dauerausstellung zeigt zahlreiche Gegenstände und Dokumente. Sonderausstellungen, Lesungen und Vorträge sollen bald wieder das Programm ergänzen.